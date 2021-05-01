بمشاركة فعاليات دينية واجتماعية.. انعقاد ملتقى التواصل الرمضاني الثاني عشر في الغاب بريف حماة

حماة_ حسان المحمد:

أقيم مساء اليوم في قرية تل صياح بمنطقة الغاب في ريف حماة ملتقى التواصل الرمضاني الثاني عشر

تحت شعار “التواصل الوطني ضمان الحاضر وأمان المستقبل ” وذلك خلال مأدبة إفطار بحضور عدد من علماء الدين الإسلامي والمسيحي وفعاليات اجتماعية وأهلية من محافظة حماة ومحافظات أخرى

حيث أكد الرفيقان أمين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ان السوريين يجتمعون ويلتقون دائماً على المحبة والألفة والتسامح وهم طيف واحد ونسيج واحد مشيرا إلى أن هذا الملتقى جاء بمبادرة كريمة من فضيلة الشيخ حسين أحمد الذي له أياد بيضاء في جمع الشمل وتوطيد أواصر المحبة والألفة والتآخي ونشر روح التسامح بين أبناء المحافظة

الشيخ حسين أحمد صاحب المبادرة قال إن هذا اللقاء التواصل الرمضاني الوطني ضمان الحاضر وآمان المستقبل ليكون صورة حية على التأخي والمحبة وأن هذا الجمع والحضور الكبير يشكل وحدة سورية

بجميع أطيافها

من جانبه أكد علي قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الإسماعيلي الأعلى إن هذا التواصل دليل محبة وتكاتف بين أبناء الشعب السوري الواحد وأن الوطن لا يبنى ألا بتعاون الجميع سيما وأن أبناء الوطن جسدو ذلك بعزيمتهم وصبرهم ليبقى الوطن عزيز شامخا

متمنيا من الله في الشهر الكريم إن يعم السلام والاستقرار في أرجاء سورية

بدوره الأب اسكندر الترك وكيل مطرانية السريان الكاثوليك قال هذا الملتقى هوا التواصل بين الاحباء وفي تجدده واستمراره نستضل تحت مظلة الوطن مظلة السلام والتعايش المشترك وها نحن نلتقي اليوم لنأكد لبعضنا البعص بإننا كنا وسنبقى وما زلنا ابناء الوطن الواحد والحضارة الواحدة

وقال جميل عقرين عضو مجلس الشعب عن محافظة ادلب إن ملتقى التواصل الرمضاني يعبر عن المحبة والتآخي بين السوريين ومن خلاله سنأكد للعالم إن سورية انتصرت وها نحن أمام استحقاق وطني كبير.