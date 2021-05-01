يعتبر التمر من المقبلات الأساسية في شهر رمضان الكريم، يعطي الطاقة اللازمة لتعويض الجسم عما يفقده طوال فترة الصيام التي تتعدى ١٤ ساعة. وتحدثت اختصاصية الغدد الصماء الروسية، تاتيانا بوتشاروفا عن تأثير تناول ثمار التمر على الجسم إذا استهلكت بانتظام، قائلة: “يجب تناول التمر، مثل أي منتج حلو، باعتدال، حيث يمكن للأشخاص الأصحاء تناول ما يصل إلى عشر تمرات في اليوم الواحد”. وتابعت: “تحتوي التمور على مؤشر أنسولين مرتفع أي أكثر من 100 ميلغرام، وهذا أعلى من القيمة التي توجد في الآيس كريم الصناعي المقدرة بمعدل 90 ميلغراماً”.

كما أشارت إلى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً، وقالت: “ينصح بتناول من ثلاث إلى خمس تمرات في اليوم، حيث يحتوي 100 غرام من التمر على حوالي 280 سعرة حرارية”. وأوضحت بوتشاروفا بأن “التمر يحتوي على المنغنيز والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم وفيتامين ب6، وأن تناول التمور بانتظام له تأثير إيجابي على ضغط الدم والجهاز العصبي والأداء العقلي وعملية تكوين الدم، كما يعتبر التمر بديلاً صحياً للحلوى، فهو غني بالألياف التي تشبع الجسم”، مشيرة إلى أنه “يمكن أن يسبب استهلاك كميات كبيرة من الفركتوز، الانتفاخ وتهيج الأمعاء وحتى الإسهال والقرحة المعدية، لهذا يفضل في هذه الحالة استبعاد تناول التمر”.