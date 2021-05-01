توقع إنتاج تسعة آلاف طن قمح في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

توقع مدير الزراعة بمحافظة القنيطرة المهندس أحمد ذيب إنتاج تسعة آلاف طن من محصول القمح على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالقمح تبلغ /٧٨٨٨/ هكتاراً منها /١٤٨٢/ هكتاراً مروياً و/٦٤٠٦/ هكتارات بعلاً.

وقد اتّخذت محافظة القنيطرة الإجراءات اللازمة لمتابعة نمو محصول القمح حتى موسم الحصاد وتقديم الرعاية اللازمة فنياً ومراقبة ووقاية، لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي.

محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أوعز بتقديم كل أنواع الدعم لمزارعي القمح، ومنحهم الأولوية للمحافظة على المحصول، وحمايته من الآفات والحرائق وتقديم ريّات إضافية إن كان هناك حاجة لذلك. كما تقرّر إحداث مركزين لاستلام الأقماح، الأول لقرى ريف المحافظة الشمالي في بلدة خان أرنبة، والثاني في ريفها الجنوبي ببلدة قصيبة.

كما شدّد المحافظ على ضبط عمل الحصّادات وتحديد أفضل السبل وأيسرها لتسليم القمح لمركزي الاستلام، والتشدد بقمع أية مخالفات بهذا المجال من خلال متابعة كل سنبلة قمح من الحقل للبيدر، وحصر الإنتاج بدقة وتسليمه لمركز الحبوب استناداً للتعليمات الناظمة لعملية التسليم بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية الزراعية وممثلي المجتمع المحلي بكل قرية، ومصادرة كل الأقماح التي يتمّ إخفاؤها ولا يُصَرح عنها لبيعها خارج مراكز استلام القمح، وتقديم كل المتورطين بعملية التحايل والتهريب والنقل للجهات المختصة، مشدداً على صرف ثمن القمح بالسرعة القصوى بالأسعار المجزية التي حدّدتها الدولة.

يُشار إلى أن بدء عمليات حصاد القمح بمحافظة القنيطرة تبدأ بشهر حزيران القادم.