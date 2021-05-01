حملات نظافة وتكثيف المراقبة لمنع مخالفات البناء خلال العطلة

حلب- معن الغادري

طلب الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس المدينة من المديرين الخدميين إجراء مراجعة لخططهم، وتوظيف الإمكانات المتاحة للنهوض بالواقع الخدمي، ووضع برنامج عمل واضح وناجز يغطي كافة مفاصل ومناطق وأحياء المدينة خلال فترة العطلة.

وشدّد مدلجي خلال اجتماع موسع مع المعنيين في مجلس المدينة على ضرورة تنشيط وتكثيف عمل عناصر المراقبة والقيام بجولات على مدار الساعة لمنع ارتكاب مخالفات البناء خلال هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات في حال حدوثها وفقاً لأحكام المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢، محملاً المسؤولية الكاملة للجان المعنية في حال ظهور أي تقصير ضمن نطاق عملها.

كما طلب المدلجي متابعة وتنفيذ تقارير السلامة العامة وتكثيف الجهود لإزالة الخطورة من الأبنية المتضررة والمصنّفة بدرجة خطورة عالية، ووجّه مديرية النظافة للقيام بحملات نظافة يومية مكثفة بالتعاون مع المديريات الخدمية تستمر حتى فترة عيد الفطر، وتستهدف المواقع والأحياء الأكثر حاجة بما يسهم في تحسين واقع النظافة والارتقاء به نحو الأفضل، إلى جانب الاستمرار بحملات رش المبيدات ومكافحة القوارض وفق برنامج العمل المحدّد، مع التأكيد على ضرورة بذل جهود مضاعفة بأعمال التنظيف والتعشيب داخل المقابر ومحيطها والعناية بالحدائق والمساحات الخضراء وتكثيف أعمال التعشيب للتخلص من الأعشاب الضارة، وإجراء الصيانة الزفتية اللازمة للحفر والأجزاء المهترئة من القميص الإسفلتي في الشوارع، والقيام بدهان أردفة الأرصفة والمستديرات والمنصفات وأعمدة الإنارة ولوحات الدلالة الطرقية، والاستمرار بأعمال الصيانة لشبكة الإنارة العامة في مختلف محاور وأحياء المدينة.