زاخاروفا تتهم الغرب بالتخطيط المسبق لاحتواء روسيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الدول الغربية تنفذ حملة سياسية مخططاً لها هدفها احتواء روسيا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: إن “روسيا لسنوات عديدة عرضت على الاتحاد الأوروبي القضايا والمشاكل التي يتعين حلها من خلال الأساليب الدبلوماسية القائمة عبر المفاوضات والمشاورات”، وأضافت: “هناك نزعة متزايدة لإضفاء الطابع العدائي عن عمد على جميع المشاكل الحقيقية منها والخيالية” لافتة إلى أن “الاتحاد الأوروبي أوقف كل محاولة من محاولاتنا لترجمة هذا السعي إلى حوار بناء”.

وأوضحت أن كل الإجراءات الروسية الخاصة بفرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين لا تعد إلا “إجراء جوابيا على تلك الإجراءات غير الودية، وحتى العدوانية أحيانا، التي نشهدها من جانب الغرب الجماعي”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية سابقا أنها تمنع 8 مسؤولين أوروبيين، من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، من حق دخول الأراضي الروسية. وتم نشر القائمة الروسية السوداء أمس الجمعة. وأشارت الوزارة الروسية إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه ردا على العقوبات الأوروبية المماثلة المفروضة على 6 مواطنين روس.

في سياق متصل، أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الخارجية فلاديمير جباروف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تصب في مصلحة الولايات المتحدة وتضر باقتصادات الدول الأوروبية نفسها. وقال جباروف في تصريح لوسائل إعلام روسية اليوم: “يسعى الأمريكيون إلى تحقيق هدفين… أولاً لا يسمحون لأوروبا بالتطور لطالما اعتبروا أن أوروبا الموحدة منافس لهم وثانياً هم يحاولون أن يضروا بروسيا”.

وأشار جباروف إلى أن العديد من دول أوروبا الغربية تعارض الحظر المفروض على مشروع التيار الشمالي 2 وفصل روسيا عن نظام سويفت لأنها تعرف مقدار الضرر الذي يتسبب به لها.