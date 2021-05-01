شهداء وجرحى من الجيش العراقي باعتداءين في الطارمية والقائم

استشهد ضابطان وجنديان عراقيان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قضاء الطارمية شمالي بغداد تبعها هجوم مسلح. وفور وقوع العملية تم اطلاق عملية تفتيش كبرى في القضاء بمشاركة طائرات الجيش.

وذكرت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، أن ” القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة “همر” تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي”.

كما استشهد ضابط وجندي وجرح آخر في انفجار عبوة ناسفة في القائم غرب الأنبار.

كما القت القوات الأمنية العراقية المشتركة القبض على 7 من مسلحي داعش بعمليات نوعية نفذت في محافظة ديالى.

ووفق مصدر أمني، فإن قوات مشتركة من الاستخبارات ومكافحة الارهاب ومفارز الأمن الوطني وفوج طوارئ ديالى السابع، القت القبض على 7 إرهابيين في ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة وبني سعد جنوب غربها.

وكانت قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، قد أطلقت منذ أيام، عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة فلول “داعش” غرب الموصل.

وذكر بيان صادر عن “الحشد” أن العملية “انطلقت بمشاركة اللوائين (21 – 33) للحشد الشعبي والجيش، لتفتيش وتعقب خلايا داعش في جبال بادوش وعطشانة غرب الموصل، وذلك وفق معلومات استخباراتية”.

كما كانت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية نفذّت عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول تنظيم “داعش” في مناطق جنوب غرب كركوك.