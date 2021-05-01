كورونا يستشري في الهند.. وحريق في مشفى للمصابين بـ “كوفيد19”

في رقم يشكل سابقة في العالم، سجلت الهند ارتفاعاً قياسياً جديداً تجاوز حاجز الـ 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجّلت 3.5 ألف حالة وفاة جديدة، فيما لقي 16 مريضا مصابا بكوفيد-19 وممرضتان حتفهم، صباح اليوم السبت، في حريق اندلع داخل مستشفى في ولاية غوجرات الهندية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية: “سجلت الهند ارتفاعاً قياسياً يومياً بلغ 401993 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم السبت، بينما زادت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بمقدار 3523 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحوّر كوفيد-19 الهندي، الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجّل أرقاماً قياسية جديدة يومياً من الإصابات، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند أكثر من 18 مليوناً، والوفيات أكثر من مئتي ألف حالة وفاة.

وتواجه الهند أزمة عميقة إذ تواجه المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطاً شديداً، فضلاً عن عجز في إمدادات الأدوية والأوكسجين وفرض قيود مشددة على الانتقالات في أكبر المدن.

ولا تملك الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، مخزونات كافية لمواجهة الموجة الثانية الفتاكة من الجائحة، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعتزم تطعيم جميع البالغين بدءا من الأول من أيار. ومنذ كانون الثاني لم يتم تطعيم سوى تسعة بالمئة فحسب بجرعة واحدة من اللقاحات من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وبدأت مساعدات عالمية تصل إلى الهند التي تجد صعوبة في التصدي لما وصفته بأنه كارثة إنسانية.

وتزامناً مع ذلك، نقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الشرطة أن ما لا يقل عن 18 مريضا بكورونا لقوا حتفهم في حريق شب في أحد مستشفيات منطقة بهارو في الهند.، وأفيد بأن 12 مريضا يخضعون للعلاج في قسم الفيروس التاجي لقوا مصرعهم في الحريق أو بسبب التسمم بالمواد الناجمة عن الاحتراق، فيما لم يتضح بعد سبب وفاة الستة الباقين.

الحريق تم إخماده في غضون ساعة، وتم إنقاذ حوالى 50 مريضاً من قبل سكان محليين ورجال الإطفاء، فيما تجري التحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.

وكان قد أفيد في 28 نيسان بأن أربعة مرضى على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر في حريق بمستشفى خاص في مومبرا بولاية ماهاراشترا الهندية، فيما قام رجال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصاً، ستة منهم كانوا في وحدة العناية المركزة. وبعد أيام توفي 22 شخصاً في حريق آخر في ولاية ماهاراشترا أيضاً، كما توفي 22 مصاباً بكورونا في مستشفى في الولاية نفسها بعدما قطعت إمدادات أجهزة التنفس بالأكسجين.