مسابقة للفنون القتالية في الفضاء

تطلق شركة Space 11، وهي شركة إنتاج جديدة، برنامج واقع يُسمّى “Galactic Combat” الذي سيشهد 40 من مقاتلي فنون القتال المختلطة من جميع أنحاء العالم يستعدون لمباراة نهائية في ساحة خالية من الجاذبية، وستتبع السلسلة المقاتلين خلال منافسة مدتها 12 شهراً ليكونوا أول من يشارك في رياضة جديدة تسمى “MMA-Zero G.”

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيخضع جميع المقاتلين للتدريب ويتعلمون كيفية القتال في حالة عدم وجود الجاذبية من خلال البرامج وبرامج التكييف المستخدمة في تدريب رواد الفضاء. وسيذهب آخر مركزين إلى الفضاء للحدث النهائي على متن صاروخ مُعدَّل حسب الطلب أثناء دورانه حول الأرض لمدة 90 دقيقة. كما أنه من المقرّر أن يتمّ بث لعبة Galactic Combat، التي هي في مرحلة ما قبل الإنتاج، في 12 حلقة في عام 2023.

تمّت مشاركة هذا الإعلان من جانب أندريا إيرفولينو مؤسس Space 11، الذي يهدف إلى إنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية وأحداث مباشرة خارج الغلاف الجوي للأرض. وقال إيرفولينو: “إن المشهد القتالي المطلق في بيئة انعدام الجاذبية سيوفر تجربة مشاهدة لا يمكن تفويتها، والتي ستكون رائدة، وتمثل ما تمّ تصميم Space 11 لتقديمه إلى الجماهير المتحمسة”. وأضاف إيرفولينو، أن التنسيق الذي يتطلب تدريباً فريداً ويقدم أكثر المسابقات الرياضية الجديدة إثارة يخدم المشجعين بشكل جيد، مؤكداً: “بالطبع نحن ملتزمون تماماً بالتقنيات المختبرة والبيانات العلمية التي نعلم أنها ستوفر التجربة الأكثر أماناً خلال العملية”.