اتحاد العمال يحيي ذكرى الأول من أيار.. تكريم أبطال الإنتاج وجرحى الطبقة العاملة

دمشق – بشير فرزان

بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي أقام الاتحاد العام لنقابات العمال مأدبة إفطار وحفل تكريم لأبطال الإنتاج وجرحى الطبقة العاملة في مجمع صحارى، وذلك بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والرفيقين عضوي الفيادة المركزية شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال والفلاحين وعمار السباعي رئيس المكتب الاقتصادي وعدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب.

وألقى الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة هنأ فيها عمال العالم وعمال سورية بعيد الأول من أيار واستعرض المسيرة المشرفة للطبقة العاملة في سورية بتاريخها النضالي الطويل الذي خطه العمال بالعرق والدم، فشاركوا في جلاء المستعمر ولعبوا دوراً محورياً في ثورة الثامن من آذار، وكانوا مساهمين أساسيين في إنجاح مسيرة التصحيح المجيد، وكانوا جنوداً حقيقيين في مسيرة التحديث والتطوير التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد القادري أن العمال استطاعوا مع كل فئات الشعب أن يحققوا نتائج غير مسبوقة في المسيرة المستمرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووقفوا في طليعة الصفوف يدافعون عن الوطن واستقراره عندما احتاجهم وطنهم فكانوا رديفاً حقيقياً لأبطال الجيش و قدموا الشهداء في سبيل أن تبقى سورية عزيزة منيعة مهابة الجانب.

وأشار القادري إلى أن عمالنا تحدوا حرب التجويع والحصار الاقتصادي وتوجهوا إلى معاملهم ومواقعهم الخدمية لينتجوا لشعبنا المقاوم أسباب الصمود ومتطلبات الحياة.. وقال: هذه المسيرة العمالية المشرفة نستذكرها اليوم في عيد العمال الذي يمثل يوماً لإعلان القيم والمثل العليا للبشرية .

ولفت القادري إلى أن الاحتفال بعيد العمال يتزامن مع أهم الاستحقاقات الدستورية الوطنية المتمثلة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال: نحن نعلنها باسم كل عمالنا أن مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو القائد المفدى صاحب النهج الوطني المقاوم، قائدنا على مدارج الانتصار، باني سورية الحديثة الذي استطاع بحكمته وشجاعته وحنكته وثاقب بصيرته أن يقود سورية باتجاه تحقيق الانتصار على قوى البغي والإرهاب والعدوان.

ووجه القادري التحية إلى عمال الوطن العربي والعالم وخصوصاً عمال الجولان العربي السوري المحتل وعمال فلسطين المنتفضين أبداً في وجه الكيان الصهيوني الغاصب، وحيّا شهداء الطبقة العاملة وشهداء الوطن، منوهاً بأهمية تكريم العمال المتميزين الذين استطاعوا بمبادراتهم المشرقة إدارة عجلة الإنتاج بالرغم من الحصار الاقتصادي وجرائم الإرهاب وامتناع الشركات العالمية عن تزويد الشركات الوطنية السورية بقطع الغيار.

وتم تكريم عدد من أبطال الإنتاج وجرحى الطبقة العاملة من كل القطاعات والمحافظات السورية. واختتم الحفل بتكريم مجموعة من جرحى الطبقة العاملة الذين استهدفهم الإرهاب الأسود في مواقع عملهم.