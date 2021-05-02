القبض على 5 تجار ومروجي ومتعاطي مخدرات في دمشق وريفها

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على 5 أشخاص من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في دمشق وريفها وصادر أكثر من 7 كغ من المواد المخدرة بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ألقى القبض على شخص في محلة بدا بريف دمشق يقود سيارة عامة عثر فيها على كيلين وخمسمئة غرام من مادة الحشيش المخدر.

ومن بين المقبوض عليهم حسب البيان شخص على طريق مطار دمشق الدولي (مفرق بيت سحم) على متن دراجة نارية عثر بحوزته على 2.4 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و200 حبة مخدرة نوع كبتاغون وشخص ثالث في مخيم الوافدين بحوزته كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر موزعة ضمن أكياس قماشية.

كما أوقف فرع المكافحة شخصين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بحيازة وترويج نحو كيلو وأربعمئة غرام من مادة الحشيش المخدر.

وبينت الوزارة أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها وتعاطيها وتم حجز الآليات ومصادرة المواد المخدرة والتحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.