القوات اليمنية تنفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة. وأضاف أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.

وفي الضالع جنوبي اليمن، أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل أكثر من 40 عنصراً في صفوف القوات المشتركة التابعة للتحالف السعودي بينهم قادة وضباط وإصابة العشرات خلال صد الجيش واللجان لزحفهم الواسع على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي شمالي غرب الضالع، والذي استمر لـ8 ساعات متواصلة، فيما زالت جثث قوات التحالف في أرض المعركة إضافة لحصار العشرات منهم بعد التصدي لزحفهم شمالي مديرية قَعْطَبَة بمحافظة الضالع.

هذا وشنت طائرات التحالف 24 غارة جوية على مديرية صرواح بمأرب شمال شرق اليمن خلال الساعات الماضية، فيما تتواصل المعارك الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في منطقة الطَّلّعَة الحمراء الاستراتيجية بمديرية صِرواح غربي مأرب.

وفي الساحل الغربي، رصد مصدر عسكري يمني 56 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما قصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ185 قذيفة مدفعية.

هذا وقال عضو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن “‏‌‌‌‌‏دول العدوان تتلقى هزائم ساحقة في المحاور القتالية، لذلك ستجدون سيلاً من الإشاعات فكونوا على حذر”.