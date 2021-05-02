الهند تحصي رقماً قياسياً لوفيات كورونا.. وتمدّد الإغلاق في نيودلهي

توالى وصول المساعدات الدولية الأحد إلى الهند التي تواجه تفشياً واسعاً لفيروس كورونا، وسجّلت عدد وفيات قياسياً جديداً خلال 24 ساعة.

وتأتي الهند إلى جانب البرازيل في خط المواجهة الأولى مع وباء كوفيد-19، وقد أحصت قرابة 400 ألف إصابة جديدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأحصت البلاد أيضاً 3689 وفاة إضافية الأحد، في أعلى حصيلة يومية مسجّلة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 215 ألف وفاة.

ويستمرّ وصول المساعدات الدولية الموعودة من أكثر من أربعين دولة.

واستقبلت نيودلهي الأحد طائرة شحن فرنسية تحمل 28 طناً من المعدّات الطبية من بينها ثمانية مولّدات أوكسجين قادر كلّ منها على توفير حاجات مستشفى هندي من 250 سريراً، بحسب السلطات الفرنسية.

وقال السفير الفرنسي في الهند إيمانويل لينين: “ساعدتنا الهند العام الماضي في المستشفيات الفرنسية، عندما كانت الحاجة إلى الأدوية هائلة. الشعب الفرنسي يذكر”.

وحطّت طائرة عسكرية أميركية الجمعة في نيودلهي، تنقل معدّات طبية، تبعتها طائرة ألمانية السبت.

وأعلنت بريطانيا من جهتها أنها ستُرسل ألف جهاز تنفس إضافي إلى هذا البلد الذي يعدّ 1,3 مليار نسمة.

وفتحت الهند السبت مجال التلقيح ضد كوفيد-19 أمام مجمل سكانها البالغين، أي حوالى 600 مليون نسمة. لكن ولايات عدّة حذّرت بينها ماهاراشترا ونيودلهي وهي من بين الولايات الأكثر تضرراً، من نقص اللقاحات.

وسعياً إلى تخفيف الضغط على الخدمات الصحية، أقرّت السلطات الهندية تمديد الإغلاق أسبوعاً في نيودلهي ذات العشرين مليوناً. وكانت نهاية الإغلاق مرتقبة الاثنين.

وتفتقر المستشفيات المكتظة في المدينة إلى الأسرّة والأدوية والأوكسجين. وثمة مرضى يقضون على أبواب المستشفيات بلا أي علاج.

ونصح المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، في تصريحات نشرت السبت، بفرض إغلاق وطني يستمر أسابيع، ولكنّه طرحٌ تبدي حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي تحفظات حياله.

وعلى غرار دول أخرى، أعلنت نيجيريا الأحد تقييد الدخول إلى أراضيها أمام المسافرين الآتين من الهند، وكذلك من البرازيل وتركيا المتضررتين بشدّة من جرّاء تفشي الوباء.

ودقت دول أخرى في جنوب آسيا ناقوس الخطر، كما النيبال حيث “سجّل عدد الإصابات قفزة تفوق قدرة النظام الصحي”، وفق ما قال وزير الصحة.

وأحصى هذا البلد الأحد 7137 إصابة جديدة، في عدد قياسي وفرضت الحكومة تدابير إغلاق تام أو جزئي في نحو نصف الولايات.

وفي سريلانكا، بلغ عدد الإصابات مستوى قياسياً السبت مع 1699 إصابة، وفرضت السلطات قيوداً جديدة على التنقل والأنشطة في بعض مناطق البلاد.

وستستقبل جنوب إفريقيا، حيث تأخر إطلاق حملة التلقيح ضد الفيروس، مساء الأحد أول شحنة جرعات من لقاح فايزر تضمّ 325,260 جرعة من أصل طلبية للحصول على 4,5 ملايين جرعة.

وفي المجمل، تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,19 ملايين شخص في العالم منذ نهاية كانون الأول 2019، من أصل أكثر من 152 مليون إصابة مثبّتة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الأحد.

أما في بقية أرجاء العالم، فالأزمة الوبائية تلقي بثقلها أيضاً في أميركا اللاتينية، بدءاً بالبرازيل التي لم تباشر حملات التلقيح بعد وسجّلت 2656 وفاة جديدة السبت.

وأحصت هذه الدولة التي يسكنها ما يناهز 212 مليون نسمة، ما لا يقل عن 406 آلاف و437 وفاة، ما يجعلها ثاني أكبر المتضررين من جرّاء الوباء بعد الولايات المتحدة حيث تزيد حصيلة الذين فارقوا الحياة على 576 ألفا.

وفيما أطلق البابا فرنسيس السبت “ماراتون صلاة” على رجاء انتهاء الوباء، تأمل أوروبا والولايات المتحدة بتجاوزه خلال الصيف بفضل الإسراع في حملات التلقيح المحلية.

في الأثناء، تعمل بعض الدول الأوروبية على تخفيف القيود أملاً منها بإنعاش اقتصاداتها المثقلة بالإجراءات الصحية.