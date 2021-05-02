بيونغ يانغ ترفض التفاوض مع واشنطن وتصف دبلوماسيتها بالزائفة

اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بأنّها تستخدم الدبلوماسية “لافتة زائفة” تخفي وراءها نواياها “العدوانية”، مؤكدة رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية: إن الدبلوماسية تمثل بالنسبة إلى الولايات المتحدة “لافتة كاذبة” تهدف إلى “التغطية على أعمالها العدوانية”. وحذّرت من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب “خطأ فادحاً” باعتماده موقفاً “عفا عليه الزمن” تجاه بيونغ يانغ.

وفي بيان ثان نشرته الوكالة نفسها، اتهمت الوزارة الرئيس الأمريكي بإهانة الرئيس كيم جونغ أون، مضيفة: “لقد حذرنا الولايات المتّحدة بما يكفي لتفهم أنها ستتأذّى إذا ما استفزتنا”، وأشارت إلى أن كلمة بايدن، التي وصف فيها كوريا بـ”التهديد الخطير”، وتعليقات فريقه حول قضية حقوق الإنسان فيها، “لا يمكن التسامح معها”، معتبرة أن الأحاديث حول الدبلوماسية ليست إلا وسيلة للتستر على نية “مواصلة السياسة العدائية”، وأضافت: إن “الولايات المتحدة ستواجه أزمة ستزداد سوءاً في حال اتباعها سياسات الحرب الباردة” تجاه كوريا.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية جددت آذار الماضي مطالبتها الولايات المتحدة بالتراجع عن سياساتها العدائية في حال أرادت إقامة اتصالات وحوار.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية منذ سنوات حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المتكررة، إضافة إلى التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن بنشر منظومة ثاد الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

وكان بايدن قال في خطاب في الكونغرس يوم الأربعاء الماضي إنّه سيستخدم “الدبلوماسية بالتوازي مع الردع الشديد” لاحتواء طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويأتي موقف بيونغ يانغ بعد يومين من إعلان البيت الأبيض أنّ بايدن يؤيّد انتهاج مقاربة دبلوماسية “واقعية” إزاء كوريا الديمقراطية.

والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة منذ فشلت القمّة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الكوري كيم جونغ-أون في هانوي في شباط 2019. ومنذ تولّيه منصبه قبل 100 يوم، لم يكشف بايدن الكثير عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارته مع هذا الملف.

والجمعة زعمت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، جين بساكي، للصحافيين إنّ “هدفنا يظلّ إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية”. واكتفت بالإشارة إلى أن السياسة الأمريكية إزاء كوريا الديمقراطية ستنتهج “مقاربة دقيقة وعملية ومنفتحة على الدبلوماسية” بالتشاور الوثيق مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، رافضة الإفصاح عما إذا كانت الإدارة تَعدّ مبادرات بهذا الشأن.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض حرصت على الإشارة إلى أن مقاربة إدارة بايدن لهذا الملف ستختلف عن تلك التي انتهجتها إدارتا ترامب وأوباما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن دعا قبل عشرة أيام نظيره الأمريكي إلى استئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ.

ومون، الذي سيستقبله بايدن في 21 أيار في البيت الأبيض، قال يومها: إن “أهم شيء بالنسبة للحكومتين هو أن تكون هناك رغبة في الحوار والجلوس وجهاً لوجه في أقرب وقت ممكن”. وأضاف: “آمل أن يدخل بايدن التاريخ كرئيس حقق تقدما جوهريا ولا عودة عنه باتجاه الوصول إلى شبه جزيرة كورية خالية بالكامل من السلاح النووي وتنعم باتفاق سلام”.