تحضيرات استثنائية وطموحات اتحادية كبيرة في القمة السلوية

حلب – محمود جنيد

تشهد الجولة الحادية والعشرون من دوري سلة الرجال مواجهة من العيار الثقيل بين الكرامة والاتحاد صاحبي المركزين الثاني والثالث تباعاً بفارق نقطة واحدة على سلم الترتيب لصالح الكرامة 37/38، حيث ستستضيف صالة الأسد الرياضية عند العاشرة من مساء اليوم الأحد القمة التي تغيب عنها نكهة الحضور الجماهيري الذي اعتبره قائد فريق الاتحاد علي دياربكرلي خسارة كبيرة كونه اللاعب رقم واحد الذي يزين مثل هذه الاستحقاقات التنافسية ذات الطابع الكرنفالي.

بدوره زميله لاعب الارتكاز الدولي توفيق الصالح أكد أن فريقه سيسعى للفوز بلقاءي الكرامة والجيش تباعاً لتحسين مركزه على سلم الترتيب ونيل أفضلية اللعب على أرضه في الدور النهائي الذي تدخله الفرق الأربعة بحظوظ وترشيحات متقاربة، مع أفضلية وأسبقية يراها من وجهة نظره لصالح فريقه الاتحاد والكرامة على الجيش والوحدة، مع حظوظ أوفر لصاحب النفس الطويل والأداء المتزن في أرض الملعب للظفر باللقب.

وعلمت “البعث” أنه تمّ تأمين شاشة عملاقة وبدقة عالية بمساعي عضو إدارة النادي رصين مرتيني ليتسنى لجمهور الاتحاد مشاهدتها في الشارع الفرعي عند مدخل صالة الأسد الرياضية في حلب، ويكون هديره واصلاً لأرض الصالة ومؤازراً للفريق وكأنه داخلها.