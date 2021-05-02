في خرق جديد لسيادة العراق… وزير حرب النظام التركي يقوم بجولة شمال البلاد

يواصل النظام التركي انتهاكه لسيادة الدول المجاورة حيث قام وزير الحرب التركي خلوصي آكار وبرفقته رئيس الأركان يشار جولار وقائد القوات البرية آوميت دوندار بانتهاك حرمة الأراضي العراقية والدخول إلى قاعدة بيليج شمال العراق.

وأشار آكار في تصريحات له خلال الجولة إلى أن جيش نظامه سيستمر في حماية ما أسماه “المصالح القومية لتركيا في قبرص وشرق البحر المتوسط وأذربيجان وليبيا وأفغانستان وكوسوفو والسودان وسورية والعراق”.

وجاءت جولة آكار الاستفزازية في قاعدة بيليج بعد أيام من تصريح وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو الذي تحدث “عن إنشاء قواعد تركية دائمة في الشمال العراقي”.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق الأمر الذي أكدت الحكومة العراقية أنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي مطالبة بانسحاب هذه القوات.