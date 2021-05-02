لقاح الشوكولا ضد كورونا

فى لفتة لطيفة للتخفيف من وطأة الأخبار السلبية حول فيروس كورونا، عملت شركة بلجيكية لصنع الشوكولا على فكرة جديدة لإنتاج لقاحات من الشكولا. وتعمل الشركة التي وضعت العام الماضي كمامات بيضاء على حلوى في هيئة أرانب، على صنع قوالب كبيرة من الشوكولا في شكل لقاحات لمواكبة الاتجاه المتعلق بوباء فيروس كورونا، ومع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19، تقوم شركة (كاكاوتري) المتخصصة في صناعة الحلوى بالترويج للفوائد الصحية الطبيعية للشوكولا “كلقاح” وفقاً لرؤيتها الخاصة. وقالت مؤسسة الشركة جينيفيف تريبانت: “إنه رمز للأمل ولهذا السبب قررت صناعة لقاح (الشوكولا)”. وأضافت تريبانت: “للقاح الشكولا عدد ضخم من الآثار الإيجابية، فهو مضاد للاكتئاب، ويحوي عنصر المغنيسيوم. كما أن لها مزايا كثيرة، كما هو معروف”. وتقع شركة كاكاوتري في قرية لونزيه التي تقع على بعد نحو 45 كيلومترا جنوبي بروكسل.