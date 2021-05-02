معايير واشتراطات العمل في المنشآت السياحية وإجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا

دمشق- عبد الرحمن جاويش

أصدرت وزارة السياحة تعليماتها واشتراطاتها الخاصة بالحماية والحدّ من انتشار كورونا، إذ تؤكد من خلال تعليماتها الصادرة والمعمّمة على كافة القطاعات السياحية أھمیة ضمان سلامة الغذاء في المنشآت السیاحیة للحفاظ على سلامة روادھا من الناحیة الصحیة والغذائية، وضبط المخالفات المتعلقة بالنظافة والصحة العامة، إضافة لتدريب العاملين فیھا من خلال إجراء دورات تدريبیة لھم في الصحة والسلامة المھنیة، بما فیھا النظافة الشخصیة والحفاظ على صحة وسلامة العاملین بإجراء الفحوصات الدورية لھم.

وحسب مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي فإن هناك جولات على المنشآت السياحية للتشديد على ضرورة تطبيق اشتراطات الوزارة وآلية تنفيذها والتنويه بأنه في حال الاستهتار سيتمّ اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، إضافة إلى تطوير العمل الرقابي في المنشآت السیاحیة من خلال مراقبة مدى محافظتھا على المعايیر المؤھلة والمصنفة وفقھا، وحسن تقديم الخدمات فیھا والعاملين لديھا بما يضمن التحسین المستمر لھا والوصول بالنھاية إلى إرضاء الزبائن، موضحاً أن كافة منشآت الإطعام السياحية والمقاهي وصالات الشاي، تحتفظ إدارة المنشأة فيها بسجل لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين يتضمن وسائل الاتصال، مكان السكن، أفراد العائلة الموجودين في مكان السكن.

وبالنسبة للمعايير الخاصة بصالات الإطعام، بيّن البلخي أن الطاقة التشغيلية القصوى فيها تبلغ 40% من الطاقة الاستيعابية الواردة في استمارة التأهيل السياحي، وفي حال وجود عدة صالات في المنشأة، يمنع إشغال الأرصفة، على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة 6 أشخاص، ويراعى التباعد المناسب بين الكراسي بدمج الطاولات، إضافة لتباعد بمقدار 2 متر على الأقل بين الطاولات، وعدم إقامة أي حفلات فنية أو تجمعات أو أعراس أو مناسبات أو أعياد ميلاد، أو برامج فنية، والالتزام التام بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 المتضمن حظر التدخين بكافة أنواعه في الأماكن المغلقة، ومنع تقديم الأراكيل وخدمتها في المنشآت السياحية الصيفية خلال المرحلة الأولى، وأيضاً منع العمل بنظام الموائد المفتوحة، متضمناً ذلك خدمة وجبات الفطور في الفنادق، ويتمّ تقديم وجبات الفطور في مطاعم الفنادق على الطاولة مع توفر الفوط الصحية لكل طاولة، وتعقيم الطاولة قبل جلوس المرتادين إليها، وتوفر معقم على الطاولة لاستخدام المرتادين، ووضع علامة تدلّ على إجراء التعقيم من قبل المسؤول عنه في المطعم.

وأشار البلخي إلى أن هناك إجراءات احترازية بالنسبة لأدوات الإطعام مثل عدم وضع أدوات المائدة: صحون، كؤوس، سكاكين، ملاعق، شوك قبل جلوس المرتادين على الطاولة وتعقيمها بشكل جيد قبل وضعها، وأيضاً الالتزام باستخدام مفارش الطاولات والمعدّة للاستعمال مرة واحدة مع توعية العاملين في الصالة وتدريبهم على تنفيذ إجراءات النظافة الشخصية، والصحة العامة لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، والتأكيد على إجراء عملية تعقيم اليدين بشكل مستمر وقبل وضع أدوات المائدة أو تقديم الطعام وبعد الحساب، وبعد عملية جمع الصحون الفارغة، والالتزام بارتداء الكمامات، إضافة لتعقيم لوائح الطعام المقدمة للزبائن بشكل دائم وكل أدوات المائدة متكررة الاستخدام، مع مضخة تعقيم عند مدخل المنشأة لأيدي المرتادين، ولوحة تذكر بإجراء عملية التعقيم قبل الدخول.

ولفت البلخي إلى إلغاء خدمة ركن السيارات Valet كلياً، مع عدم السماح بخدمة ركن سيارات الزبائن من قبل عمال مخصصين لذلك. وفيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالمطابخ، فإن المديرية طلبت توفير مضخة تعقيم على مدخل كل المطابخ وإلزام العاملين باستخدامها عند دخول المطبخ، إضافة لتوعية العامل في المطبخ والتأكيد على استخدام القفازات والكمامات وأغطية الرأس بشكل إلزامي، ويتمّ تبديلها بشكل دوري مع اعتبار بعض المهام التي يمكن الاستغناء عن القفازات فيها فقط. وأكد البلخي على عمليات التعقيم المعيارية للمنشأة عموماً، ولاسيما الطاولات والمطبخ والحمامات والمغاسل، مشيراً إلى أن هناك معايير لخدمة توصيل الطعام، كتوعية سائقي التوصيل وتدريبهم على تنفيذ إجراءات النظافة الشخصية، والصحة العامة لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، بإلزام جميع السائقين ارتداء الكمامة وتغطية الفم والأنف وغسل اليدين أو تعقيمها وارتداء قفازات نظيفة، وتعقيم المكان الذي توضع فيه مستودعات الطعام ضمن آلية النقل قبل استخدامها كل مرة، وإلزام السائقين بتعقيم الأيدي دائماً في حالات أخذ الطلبية، وبعد التوصيل وتلقي الحساب قبل أخذ الطلبية.

وفيما يتعلق بمعايير السلامة لمنشآت المبيت السياحية، أوضح مدير الرقابة والجودة أنه تمّ إصدار تعليمات باحتفاظ كل منشأة بسجل لجميع العاملين الدائمين والمؤقتين يتضمن وسائل الاتصال، مكان السكن، إضافة لتحديد نسبة الإشغال الفندقي المسموحة بـ75% للإقامة وتطبيق معايير منشآت الإطعام في كل مطعم من مطاعم الفندق، بما فيها نسبة الإشغال المسموحة 40% من الطاقة الاستيعابية. الوجبات في مطاعم الفنادق، ولاسيما الفطور تطبق عليها اشتراطات صالات المطاعم، مثل كل الاجراءات المتخذة بالمنشآت كتوفر مضخات وغيرها، والالتزام بتبديل البياضات والمناشف المعقمة للغرف يومياً ولجميع سويات المنشآت، إضافة لوضع معقمات خاصة بالنزيل داخل الغرفة على أن يجري استخدام مسابح وشواطئ الفنادق بالنزلاء وعدم استخدام المشالح المشتركة مطلقاً، مع اتخاذ إجراءات التباعد بالكراسي والشيزلونغات، واستخدام الكلور وفق المعيارية المناسبة التي تحدّدها وزارة الصحة والاستمرار بعدم تشغيل المسابح السياحية خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية فتح المطاعم المرافقة لها.