ابتكار جديد لمواجهة فيروس كورونا

في ظل الأزمة الراهنة التي يمرّ بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا، تعمل الكثير من الجهات المسؤولة للحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتعمل الخطوط اليابانية على تجربة ابتكار جديد يمكن أن يجعل الرحلة أكثر صحة، حيث يمكنك فتح باب الحمام دون الحاجة إلى استخدام يديك، ما يقلّل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقاً لـ موقع “CNN”، ستطرح شركة الطيران 21 طائرة مجهزة بأبواب عبر الرحلات الداخلية في اليابان اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتعمل الأبواب من خلال زنبرك ميكانيكي يسمح للناس بفتح الباب بأكواعهم دون استخدام اليد. وتمّ إنشاء النماذج الأولية من قبل الخطوط اليابانية، وفي الوقت الحالي يتوفر النموذج الأولى للباب في صالة خطوط “أول نيبون الجوية” اليابانية بمطار هانيدا بطوكيو. وبمجرد دخولك إلى الحمام، يمكنك قفل الباب وفتحه باستخدام زر انزلاقي، وهناك أيضاً مقبض يمكنك من استخدام مرفقك لفتح الباب من الداخل.

وقال شينيتشي إينو، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة تجربة العملاء والتخطيط: “لقد واصلنا الاستثمار في تطوير وتنفيذ التقنيات المبتكرة لأن صحة وسلامة الركاب وموظفينا هي الأولوية القصوى.. ويعدّ باب الحمام بدون استخدام اليدين هو أحدث مثال على تطبيق هذا المبدأ”. ورغم أن احتمالات الإصابة بالفيروس أثناء ركوب الطائرة منخفضة نسبياً، إلا أن الحمامات تعدّ من أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم على متن الطائرة حتى في أفضل الأوقات نظافة.