استخدام شعر الكلاب لصناعة الملابس الراقية

تستخدم شركات الملابس الراقية، المواد الخام شديدة الجودة لصناعة منتجاتها، وهناك العديد من المواد التي قد تبدو غريبة تستخدمها الشركات الآن لصناعة منتجاتها. وتعمل شركة ألمانية ناشئة على جمع شعر الكلاب بهدف استخدامه في صناعة الملابس الراقية، بعد أن جذبت القطع الأولى التي تم تنفيذها العديد من العملاء.

ووفقاً لـ”يورو نيوز” تهدف الشركة خلال العام الحالي، إلى جمع حوالي طن من المواد الخام لبدء الإنتاج الصناعي. وفي الفترة الحالية، يعد شعر الكلاب أحدث موضة مستخدمة في الوقت الحالي لتصنيع الملابس بعد قفازات اليد والشال، وقد يصل ثمن القبعة المصممة من شعر الكلاب أو الوشاح إلى 120 يورو.

وتوضح الشركة المصنعة أنه من الممكن جمع أكثر من 500 طن من الشعر كل عام في أوروبا. في سياق آخر، قال نادي بيت الكلب في بريطانيا إن كلب الراعي الإنكليزى القديم، أحد أكثر سلالات الكلاب شهرة في بريطانيا، قد تم إدراجه لأول مرة على أنه عرضة للانقراض بعد انخفاض شعبيته.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، سجل نادي Kennel Club فقط 227 تسجيلًا عام 2020 للكلب، وقال النادي إن هذا الرقم هو الأدنى منذ 60 عاماً، ما يشير إلى انخفاض حاد في شعبية السلالة. وكان الكلب منذ عام 2009 مدرجاً في قائمة “At Watch” الخاصة بالنادي، والتي تراقب السلالات مع تسجيل ما بين 300 و450 جرواً سنوياً، لكن بعد آخر انخفاض بنسبة 28% على أساس سنوي في أعداد الجراء، تمت إضافته الآن إلى قائمة “السلالات الأصلية المعرضة للخطر”.