البطيخ ثمرة جمالك في الصيف

يعتبر البطيخ أحد أنواع الفواكه المفضلة لدى العديد من الناس خلال فصل الصيف، فهو يحافظ على رطوبة الجسم ويمدّه بالسوائل ويروي العطش خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يحتوي البطيخ على نسبة 90% من الماء كما أنه غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبجانب كل هذه الفوائد فإن البطيخ جيد جداً للحفاظ على نضارة البشرة، ويعتبر ثمرة جمالك في الصيف، وفقاً لما ذكره موقع “تايمز أوف انديا”.

ويعتبر البطيخ غنياً بالعديد من المغذيات الطبيعية مثل فيتامين (أ و ب و سي) والتي تساعدك بالحصول على بشرة متوهجة، ويمكن استخدام قشر البطيخ لتهدئة التهابات الجلد. كما أنه مفيد لتجديد شباب البشرة فهو غني بفيتامين E المفيد جداً لتجديد شباب البشرة، ويحارب تساقط الشعر حيث يحتوي البطيخ على مادة الإينوزيتول التي تحارب تساقط الشعر، عن طريق وضع لب البطيخ مباشرة على شعرك ثم غسله بعد ذلك للحصول على نتائج مبهرة. وتناول فاكهة البطيخ أو شرب عصيره يحارب الشيخوخة، وإذا كانت لديك شفاه داكنة ضعي عليها البطيخ المهروس وستلاحظين الفرق.