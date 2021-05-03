بنى درعا التحتية تتعافى والدليل سرعة تنفيذ المشاريع

درعا – دعاء الرفاعي

تشهد محافظة درعا حالة من التعافي وعودة للحياة الطبيعية إلى مناطقها بعد أكثر من عامين على دحر المجموعات الإرهابية منها، وذلك بالتوازي مع أعمال الجهات المعنية في مختلف القطاعات لتأهيل البنى التحتية وإصلاح ما خربه الإرهاب.

وفي هذا السياق أنهت الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية أعمال تعبيد وترميم طرق في بلدة جباب بقيمة 20 مليون ليرة، وبين المهندس عفيف الزعبي مدير الفرع إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ ومد قمصان زفتية لعدة طرق حيوية في بلدة موثبين بقيمة عقدية بلغت 13 مليون ليرة، لافتاً إلى أن العمل يسير بوتيرة جيدة وضمن الشروط والمواصفات الفنية وبجودة عالية وبالاعتماد الكلي على آليات الشركة ومواردها المادية والبشرية، حيث يتم إنتاج المجبول الزفتي في مجبل تل عرار الإنتاجي العائد للشركة، كما يتم مواصلة العمل لمد المجبول الاسفلتي بواسطة آليات الشركة، إضافة لدور أسطول الآليات الشاحنة الكبيرة بنقل الاحضارات من مادتي البحص والرمل من كسارات الشركة إلى مركز درعا، كما تقوم كوادر الشركة بتنفيذ أعمال مشاريع في مختلف مجالس المدن ومنها مجلس مدينة طفس، حيث باشرت كوادر الشركة بتنفيذ طرق هامة بقيمة 23 مليون ليرة تتضمن تنفيذ أعمال بقايا مقالع، وأعمال صيانة وتعبيد للطرقات بمادة المجبول الزفتي.

وحول واقع الطرق في المحافظة أشار الزعبي أن هناك حاجة ماسة لصيانة هذه الطرق في المواقع المهترئة وكشط الزفت مع ترحيل السواتر الترابية على جانبي الطرقات في عدة مواقع.

تجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد نقلة نوعية بواقع الطرق حيث نفذت الشركة عقود تجاوزت مليار ونصف ليرة في محافظة درعا تنوعت مابين طرق مركزية وطرق زراعية، إضافة إلى مشاريع العقود مع أغلب مجالس المدن والبلديات والبلدان في المحافظة.