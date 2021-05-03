حقول القمح والشعير خالية من الأمراض وتبشر بمحصول جيد 

حمص – صديق محمد

انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الاستراتيجية القمح والشعير وضمن خطة دائرة الوقاية في مديرية زراعة حمص للتحري عن الآفات، تواصل اللجان المختصة من الفنيين الزراعيين بتكثيف الجولات للتحري والمراقبة وإعلام دائرة الوقاية عن أي حالة تتطلب التدخل المباشر.

وذكر المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص لـ”البعث” أن حقول القمح والشعير بحالة جيدة في جميع المساحات المزروعة بالمحافظة وتبشر بمحصول جيد، مبيناً أنه تم القيام بالعديد من الجولات الميدانية من قبل الفنيين الزراعيين بدائرة الوقاية، حيث شوهدت إصابة خفيفة جداً بحشرة السونة في بعض الحقول (5 إلى 6) حشرة بالدونم في حقول قرى قطينة ونقيرة والشومرية والغسانية وهي دون العتبة الاقتصادية (من 2 إلى 3) حشرة بالمتر المربع الواحد، كما لوحظ حشرات قليلة جداً من دودة الزرع وهي بطور الفراشة وفترة وضع البيض وهي أيضاً دون العتبة الاقتصادية، مؤكداً عدم وجود أية إصابات بالصدأ الأصفر، وتم توجيه الفنيين بالوحدات الإرشادية والفلاحين بضرورة المكافحة الكيميائية بالمبيدات الفطرية النظامية المتخصصة، وذلك حسب تعليمات وزارة الزراعة، وأضاف الرفاعي أن دائرة الوقاية قامت بالعديد من الجولات والأنشطة والندوات والأيام الحقلية في حقول المزارعين للقمح والشعير للموسم الزراعي وتم إرسال عدة تعاميم عن أهمية وأخطر الآفات التي تصيب القمح مثل فأر الحقل – حشرة السونة – دودة الزرع – دبور الحنطة بالإضافة للأصداء إلى كافة الفنيين الزراعيين والفلاحين في الوحدات الإرشادية والجمعيات والروابط الفلاحية وتم توزيع مادة فوسفيد الزنك التي تكافح فأر الحقل على الوحدات الارشادية لتوزع أصولاً للفلاحين لمكافحة فأر الحقل في حقولهم مجاناً، مشيراً إلى أن المساحات المخططة لزراعة القمح للموسم الحالي بلغت 41982 هكتاراً بالقمح منها 24132 هكتاراً للمساحات البعلية والباقية للمروية .