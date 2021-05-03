شبلات وأشبال السلة حققوا المطلوب وتأهلوا لمونديال تحدي المهارات

فقد تأهل منتخبنا للشبلات بعد أن حلّ ثانياً بالمجموعة B بعدما خسر في مباراة الإياب أمام الصين بحصيلة الزمن، حيث سجل منتخبنا زمناً ١٤٤ ثانية مقابل ١١٩ ثانية للصين، وجاءت النقاط المسجلة لمنتخبنا ١٩ نقطة، أما الصين ٣٠ نقطة، وفي اللقاء الثاني فاز منتخبنا على الأردن في حصيلة الزمن وسجل منتخبنا ١٢٩ ثانية أما الأردن فسجل ١٦٩ ثانية، فيما حقق منتخبنا ٢٨ نقطة والأردن ٢٠ نقطة.

أما منتخبنا للأشبال فنجح هو الآخر في التأهل كوصيف للمجموعة B بعد خسارته أمام الصين إياباً بحصيلة الزمن فسجل ١٢٨ ثانية والصين ١٢٦ ثانية، وجاءت النقاط المسجلة لمنتخبنا ٢٥ نقطة أما الصين ٢٦ نقطة، وفي اللقاء الثاني فاز منتخبنا على تاهيتي بحصيلة الزمن حيث سجل منتخبنا ١٣٠ ثانية أما منتخب تاهيتي فسجل ١٦٩ ثانية، ليفوز منتخبنا بنتيجة ٢٦ نقطة مقابل ١٤ نقطة لتاهيتي، وليتعادل منتخبنا بصدارة المجموعة مع الصين برصيد ٧ نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة ويتأخر بفارق نقاط التسجيل.

عضو اتحاد كرة السلة المؤقت والمشرفة على منتخبنا الوطني سلام علاوي أكدت لـ”البعث” أن ما حققه لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني يعتبر إنجازاً أثبتوا من خلاله أن سلتنا تذخر بالمواهب الواعدة القادرة على الارتقاء نحو العالمية، مبينة أنه رغم كون البطولة تقام لأول مرة لفئات تحت ١٥ سنة إلا أن الجميع كانوا على مستوى الحدث، لافتة إلى أن العمل خلال الفترة المقبلة وقبل بطولة العالم سيكون على إعداد منتخبنا الوطني للفئتين بشكل جيد ليدخلا المنافسات العالمية وهما بأتمّ التحضير والجاهزية.

يُشار إلى أنه تأهل لكأس العالم حتى الآن ٣٢ منتخباً هي من آسيا: سورية، الصين ، إيران، أستراليا، نيوزيلندا، العراق، لبنان، منغوليا. ومن إفريقيا: مصر، مدغشقر، الكاميرون، أوغندا، تونس، المغرب. أما بالنسبة للمنتخبات المتأهلة عن أوروبا والأمريكيتين فلم تصدر نتائج التصفيات بعد.

عماد درويش