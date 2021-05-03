نظام جديد لضبط وترخيص الأكاديميات الكروية.. والمسؤوليات مشتركة

بعد سنوات من الانتظار أقرّ المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع اتحاد كرة القدم نظام التراخيص للأكاديميات الكروية، والشروط الواجب توافرها فيها، وذلك لوضع حدّ لحالة غياب الرقابة التي عاشتها خلال السنوات الماضية وعدم قيامها بواجباتها الرياضية والمالية إن كان اتجاه الاتحاد الرياضي أو اتحاد الكرة.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب المراكز التدريبية عبد الناصر كركو الجاسم أوضح لـ”البعث” أن الهدف من وضع نظام ترخيص للأكاديميات هو تحسين مستوى الأكاديميات من النواحي الرياضية والإدارية والقانونية، ومن حيث البنية التحتية، إلى جانب رعاية المواهب وفق أحسن الظروف لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين في مختلف الفئات. وأشار الجاسم إلى أنه تمّ تقسيم التراخيص إلى مستويين ذهبي وفضي لكل منهما شروطه الفنية والرياضية والمنشآتية والمالية والقانونية، كاشفاً أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن تطبيق شروط ترخيص الأكاديميات والمدارس الموسمية ومراقبة المحتوى الفني الذي تقدّمه لمنتسبيها.

وحول النقاط المشتركة بين نظامي الترخيص الذهبي والفضي، كشف الجاسم أن نظامي الترخيص يضمان جوانب منشآتية تتعلق بضرورة توفر ملعب خاص بالأكاديمية له مواصفات فنية مكتملة مع تقديم تعهد بالمشاركة في كل أنشطة اتحاد الكرة، كما أن لكلّ منهما رسوماً مالية للترخيص لأول مرة ورسوماً سنوية بمبالغ محدّدة.

وعن الحقوق التي تمّ منحها للأكاديميات، لفت الجاسم إلى أن أبرز البنود يتعلق بإمكانية إبرام عقود رسمية بين الأكاديمية ولاعبيها، ما يمنح الأكاديمية فرصة تسويق اللاعب داخلياً وخارجياً والاستفادة المالية من قيمة أول عقد احترافي له وفق نسبة معينة لكنها بالمقابل ستقدم للاعب الرعاية الصحية والفنية والتعويضات المالية المناسبة.

وبيّن رئيس مكتب المراكز التدريبية أن الأكاديميات ستكون تحت أنظار الرقابة الدائمة من قبل اتحاد الكرة واللجان المنتشرة في المحافظات التي ستكون مسؤوليتها تقويم وتقييم عمل الأكاديميات ورفع تقارير فورية للاتحاد في حال حدوث أي خلل في الخدمات المقدمة أو في الشروط الضرورية، ونوه الجاسم بوجود لجان تفتيش مفاجئة للكشف على عمل الأكاديميات بشكل دوري تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية قاسية بحق المخالفين.

مؤيد البش