تساقط الشعر بكثافة من المشكلات التي تعاني منها بعض النساء يومياً، مما يؤدي في النهاية لشعر خفيف، وهذا يعود لأسباب مختلفة منها عدم تناول أطعمة صحية، والتوتر الزائد والعادات الخاطئة لتصفيف الشعر، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للشعر الخفيف، وفقاً لما ذكره موقع ” wellnessmama”.

زيت بذور اليقطين الذي يحتوي على الفيتوستيرولات التي تقلل من الاختلالات الهرمونية التي تؤدي لتساقط الشعر، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تناولوا 400 مجم من زيت بذور اليقطين يومياً لمدة 24 أسبوعاً، شهدوا تحسناً ملحوظاً بنسبة 40٪ في كثافة الشعر. وينصح بتدفئة زيت بذور اليقطين، ثم وضعه على الشعر المبلل مع تدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ، ولف الشعر والرأس بمنشفة ساخنة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم غسل الشعر.

زيت الخروع الذي يعتبر مضاداً للجراثيم والفطريات، حيث يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس، لاحتوائه على حمض الريسينوليك الذي يعزّز الدورة الدموية، وبالتالي الحصول على شعر قوي وأكثر كثافة، لذلك ينصح بوضع القليل من زيت الخروع على الشعر مع تدليك فروة الرأس وتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر، ثم غسله بالماء مع تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث في الأسبوع.

عصير البصل: أشارت إحدى الدراسات العلمية إلى أن الرجال والنساء الذين استخدموا عصير البصل مرتين يومياً أصبح شعرهم أكثر نمواً بعد أسبوعين فقط، لأن البصل يحتوي على نسبة عالية من مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، لذلك ينصح بوضع عصير البصل على الشعر مع التدليك وتركه لفترة من الوقت ثم غسل الشعر.

الشاي الأخضر الذي يمنع ترقق الشعر ويعالجه، كما يساعد على نمو الشعر وتقليل الالتهاب ويساعد على تثبيط نشاط الهرمون الذي يؤدي إلى تساقط الشعر، من خلال وضع 2 كوب من الشاي الأخضر في زجاجة رذاذ فارغة ورشه على الجذور للأطراف مع التدليك وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو.