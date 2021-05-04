الحكومة: منح جرحى قوات الدفاع الشعبي تعويضاً شهرياً 50 ألف ليرة لمدة عشر سنوات

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس منح جرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 40 و65 بالمئة تعويضاً شهرياً بقيمة 50 ألف ليرة ولمدة عشر سنوات.

كما قرر المجلس إضافة 18 ملياراً و972 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات لجنة إعادة الإعمار في موازنة عام 2021 بما يمكنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة.

واعتمد المجلس خطة للتشبيك بين قطاعي الزراعة والصناعة وتطوير الصناعات الزراعية من خلال تأهيل منشآتها وإيجاد محفزات للنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها ومعالجة المشاكل التي تعترضها والتركيز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها التصديرية.. وتم تكليف الوزارات المعنية وضع البرامج التنفيذية.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام مشتريات ومبيعات وزارة الدفاع والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والمرونة ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار.

واستمع المجلس إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لإلغاء عمليات التزود بالوقود عبر بطاقة الماستر ابتداء من منتصف الشهر الجاري للسيارات التي تستخدم تلك البطاقات والدراجات النارية وإلزام حائزيها الحصول على بطاقة تعبئة مؤقتة تمهيداً لتسوية أوضاعها وطلب من الوزارات المعنية الاستمرار بإجراءات متابعة السيارات المتوقفة عن العمل والحاصلة على مخصصاتها عبر البطاقة الإلكترونية بما يسهم في ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية وإدارة الكميات المتوافرة بالشكل الأمثل.

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجرار محاصيل الزراعات المحمية وفي مقدمتها البندورة بشكل مباشر من الفلاحين وتوزيعها على المحافظات عبر صالات السورية للتجارة لضمان حقوق الفلاحين وتوفير المادة بأسعار مناسبة.

ووافق المجلس على تشكيل لجان مشتركة بهدف مراقبة الأراضي الزراعية وحمايتها من الحرائق تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية أو الإدارية والجمعية الفلاحية إضافة إلى رئيس البلدية أو مختار القرية والمخفر الحراجي المختص.

وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع برنامج لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب الجامعات وأكد على الوزارات تقديم الدعم لوزارة التربية لإنجاح امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي حيث بين وزير التربية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 566566 طالباً منهم 307 آلاف متقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في حين بلغ عدد المراكز الامتحانية 4855 مركزاً يجري العمل على توفير احتياجاتها اللوجستية.

وجدد المجلس التأكيد على ضرورة مراقبة الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل اللجان المحلية المشكلة في المحافظات وتقديم الدعم اللازم لها للقيام بمهامها في منع التجاوزات وشدد على أهمية التعاون مع الدول الصديقة في المجالات الاقتصادية واستهداف أسواق تصديرية جديدة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم عملية التصدير.