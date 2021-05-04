تقرير إخباري

إلى جانب تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي القليلة عن السعي لتحقيق السلام، فإن القرارات التي تتخذها أوكرانيا تسير في اتجاه مختلف تماماً: تصعيد التوترات داخل البلاد والصراع مع دونباس، وهي لا تسعى، سواء لغوياً أو عسكرياً، إلى وحدة الدولة، بل إنها تعرضها للخطر عن سابق إصرار وترصد.

وبدلاً من الوفاء بالتزاماته، يواصل الرئيس الأوكراني معالجة الأزمة بطريقة خاطئة، حيث لا تزال أوكرانيا ترفض أي اتصال مباشر مع قادة دونيتسك ولوغانسك ومن ثم فهي تستمر في الحفاظ على التوترات وبالتالي تلعب الدور المنسوب لها على الساحة الدولية، وهناك أمثلة حديثة على ذلك.

بسبب صعوبة ملء رتب الجيش بالمجندين، فقد تم توقيع قانون جديد من قبل زيلينسكي، يسمح بتجنيد جنود الاحتياط دون الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة – التي لم يتم حشدها لفترة طويلة، لأنها تواجه بعض الصعوبات في إقناع سكانها، وسوف تحّمل أولئك الذين يهربون منها المسؤولية الجنائية. وبهذه البادرة، تواصل الحكومة الضغط على السكان، وتضعهم في وضع شبه حرب دون الاضطرار إلى تحمل مسؤولية حالة حرب حقيقية.

وعندما تطلب أوكرانيا من ألمانيا أسلحة فتاكة، حيث يقوم السفير الأوكراني في ألمانيا بجولة في الخزانات الوزارية لطلب دعم عسكري ملموس للغاية من البحرية الألمانية: طائرات بدون طيار تحت الماء، وقاذفات صواريخ، ورؤوس صواريخ ، إلخ، فالسؤال هو: إن مسألة سيادة دولة تتوسل للحصول على أسلحة من الخارج لإنقاذ أسطولها لا تحتاج حتى إلى تحليل جاد. عندما يعتمد جيش على قوات أجنبية، ما هي المصالح التي سيدافع عنها؟

تم إنشاء أمانة المظالم للغات، ليس لحماية حق الأقليات في القدرة على التعبير عن أنفسهم بلغتهم الأم، والتي كانت القاعدة الاجتماعية، ولكن لرصد أن التنوع اللغوي ينتهي وأن الجميع يتحدث الأوكرانية فقط. ومع ذلك، في بعض المناطق، اللغة الروسية هي اللغة الطبيعية، وخاصة للمسؤولين المحليين المنتخبين. وهكذا ، في خاركوف، في مجلس المدينة، أصيب أمين المظالم بصدمة: نصف الممثلين المنتخبين يتحدثون الروسية، والقسم الآخر يتحدث اللغة الأوكرانية، والجميع يفهم بعضهم البعض دون أدنى مشكلة. ولكن يبدو أن هذا السلام الاجتماعي غير مقبول على الإطلاق من قبل الرعاة، ولذلك ومن أجل تعزيز التوتر الاجتماعي، يقترح أمين المظالم سحب الولاية الانتخابية من المسؤولين المنتخبين في خاركوف الذين يتحدثون الروسية. وبحسب مراقبين فإن بذل الكثير من الجهد، وإطلاق العديد من الثورات ليتم استعمارها، والمطالبة بالمزيد، هو في الواقع النجاح الوحيد لأوكرانيا حتى لو تساءل المرء أين مصلحتها في ذلك.

هيفاء علي