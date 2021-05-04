السونة تهاجم حقول القمح

القنيطرة – محمد غالب حسين

بعد عدة شكاوى من قبل الفلاحين وما تبعها من جولات العاملين في الوحدات الإرشادية على حقول القمح بمحافظة القنيطرة، لوحِظ وجود حشرة السونة التي تهاجم سنابل القمح؛ وتفرّغها من حباتها؛ مما يسبب خسارة كبرى في محصول القمح .

معاون مدير الزراعة بالمحافظة ورئيس دائرة الوقاية المهندس عبد الله شرارة ذكر أن حشرة السونة تُرى بالعين المجردة؛ وهي تقوم في هذا الوقت بمهاجمة السنابل؛ لأنها بالطور اللبني؛ وتقوم بامتصاصها؛ وتفريغ السنبلة من إنتاجها؛ لذلك بدأنا بتنفيذ حملة شاملة على حقول القمح لقضاء على السونة بالمبيدات الحشرية بسرعة وفعاليّة كبيرة.

وأشار شرارة لقيام جرارات المديرية برش حقول القمح في الكوم وجبا وخان أرنبة، بينما تمّ تسليم المبيدات للفلاحين في الريف الجنوبي من المحافظة؛ ليقوموا برش محاصيل القمح بإشراف الوحدات الإرشادية الزراعية؛ وعمال الوقاية بالمديرية، مبيّناً أن هذه الحملة ستؤدي الغاية منها؛ بحماية محصول القمح الاستراتيجي من الآفات والحشرات.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج محافظة القنيطرة من القمح تسعة آلاف طن؛ علماً أن المساحة المزروعة بالقمح تبلغ ٧٨٨٨ هكتاراً منها ١٤٨٢ هكتاراً مروياً و٦٤٠٦ هكتارات بعلاً.

يُشار إلى أن بدء عمليات حصاد القمح بمحافظة القنيطرة تبدأ بشهر حزيران القادم.