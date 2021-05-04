السيتي يبحث عن تأهل تاريخي.. والريال ينشد العودة في دوري الأبطال

تتوجه أنظار محبي الساحرة المستديرة هذا المساء إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنكليزية مسرح أولى مباريات إياب دوري النصف نهائي بين أصحاب الأرض السيتزنز وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين لهدف لمصلحة الفريق السماوي.

وسيدخل السيتي بكل قوة وتركيز للحفاظ على تقدمه والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، وخاصةً أنه ضمن بنسبة كبيرة لقب الدوري المحلي، وعلى الجانب الأخر سيكثف سان جيرمان العمل على تكتيكات الموقعة المنتظرة وتصحيح الأخطاء لتجنب تكرارها بحسب تأكيد مدرب الفريق الأرجنتني بوكيتينو الذي طمأن محبي نادي العاصمة الفرنسية بأن نجمهم المحبوب مبابي قد يلحق بالفريق رغم عدم مشاركته في لقاء لانس في الدوري الفرنسي.

ويرغب كلا الفريقان في الوصول على النهائي من أجل حصد اللقب الأول لهم في تاريخهما، ولكن المهمة ليست معبدة لأي منهما، ويمتلك كل منهما العناصر القادرة على قلب النتيجة في أي وقت رغم ان أغلب الترجيحات تصب في مصلحة كتيبة غوارديولا.

وفي اللقاء الثاني، يرحل ريال مدريد الإسباني لملاقاة منافسه تشيلسي الإنكليزي في قمة واعدة، فبعد تعادل غير متوقع للملكي على أرضه بهدف لمثله في الذهاب، أصبح كل شيء مفتوحاً، فيكفي الريال التعادل بهدفين للتأهل أو التعادل بهدف للدخول لوقت إضافي، أو الفوز بأي نتيجة للتأهل.

الملكي سيستعيد خدمات كل من سيرجيو راموس وفيرلاند ميندي وبنسبة كبيرة فالفيردي بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا سلبية، ما يمنح لاعبي زيدان الثقة الأكبر في مباراتهم إضافةً إلى أن أغلب اللاعبين يمتلكون خبرة قوية في التعامل مع هذه البطولة المفضلة للنادي الإسباني ما يزيد من فرص فوزهم.

ولكن الأمر ليس بهذه السهولة فالمنافس حقق تعادلاً بطعم الفوز، ليتقدم الثعلب الألماني توماس توخيل مدرب البلوز على الداهية الفرنسية زيدان بالجولة الأولى، مقدماً النسخة الأروع من تشيلسي الذي ظهر للمرة الأولى بهذا الدور منذ عام 2014، حين صعد لهذا الدور تحت قيادة جوزيه مورينيو، لكنه خسر أمام قطب مدريد الآخر أتلتيكو مدريد.

مباراة اليوم: باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي 10 مساءً.

مباراة الغد: تشيلسي – ريال مدريد 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– هذه المشاركة الثامنة لفريق تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسجل كأكثر فريق إنكليزي يصل لهذا العدد.

– تشير الاحصائيات التاريخية إلى أن ريال مدريد تعادل 9 مرات في مباراة الذهاب في الأدوار الاقصائية بدوري الابطال عبر تاريخه، وخلال تلك المرات، نجح في التأهل للدور الموالي مرتين فقط، وودع المسابقة في سبعة منها، لكن المثير في الأمر أن المرتين اللتان تأهل فيهما الريال كانتا الأحدث وكانتا ضد أندية إنكليزية.

– يعتبر كيليان مبابي لاعب الباريسي أصغر هدافي الدور نصف النهائي للبطولة عندما كان في 18 عاماً و140 يوماً، فيما أكبر لاعب هو الويلزي لاعب مانشستر يونايتد رايان غيغز عندما كان عمره 37 عاماً 148 يوماً.

– يطمح باريس أن يتأهل لثاني نهائي في دوري أبطال أوروبا، وقد يصبح تاسع فريق يصل للنهائي مرتين متتاليتين، وهو حالياً ثالث فريق فرنسي يصل لنصف النهائي في نسختين متتاليتين، بعد كل من سانت ايتيان 1976 ومارسيليا 1991.