بيل غيتس ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 27 عاماً

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عاماً على زواجهما. وقال غيتس في بيان صادر عنهما نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إنه وزوجته سيواصلان العمل معاً في العمل الخيري، الذي يشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

وأضاف: “بعد الكثير من التفكير والعمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا، وقد قمنا بتربية ثلاثة أولاد رائعين، وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم؛ لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة، وسنواصل مشاركة الإيمان بهذه المهمة، وعملنا معا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا الالاستمرار معاً كزوجين في المرحلة التالية من حياتنا”.

ويحتل غيتس المرتبة الرابعة ضمن أثرى مليارديرات العالم في قائمة فوربس لعام 2021، بثروة تبلغ 124 مليار دولار. وبموجب القانون الغربي، فإن الطليقة تحصل على نصف ثروة طليقها. وقد أسس الزوجان منظمتهما الخيرية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس، عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أنفقت المؤسسة 53.8 مليار دولار على مجموعة واسعة من المبادرات المتعلقة بالصحة العالمية، والتخفيف من حدة الفقر، وغيرهما من القضايا وفقاً لموقع المنظمة.

والتقى بيل وميليندا غيتس عام 1987، في شركة “مايكروسوفت” التي أسسها بيل غيتس، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب الرئيس التنفيذي. وعملت ميليندا كمديرة ضمن الدفعة الأولى من خريجي ماجستير إدارة الأعمال للانضمام إلى الشركة، وترقت في نهاية المطاف في الرتب لتصبح المديرة العامة لمنتجات المعلومات، وفقاً لما نقلته شبكة “سي أن أن”.