حملة نظافة شاملة بأوسع مشاركة خدمية وإنشائية

اللاذقية – مروان حويجة

تتواصل في مختلف أرجاء محافظة اللاذقية ريفاً ومدينةً حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها المحافظة وتستهدف كافة الوحدات الإدارية بهدف تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بمستوى النظافة فيها، وتتميز الحملة بمشاركة واسعة من آليات من الشركات العامة الإنشائية والخدمية وتستمر حتى 15 من شهر أيار الجاري وفي أيام العطل الرسمية.

وذكر مدير إدارة النفايات الصلبة في المحافظة المهندس عمار قصيري أنه تم وضع جميع آليات الشركات المشاركة في الحملة تحت تصرف مديرية الخدمات الفنية لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة والتنسيق والمتابعة اليومية مع مديرية إدارة النفايات الصلبة للقيام بالحملة على مستوى المحافظة.

وأشار قصيري إلى أن الحملة تتم بالتعاون مع كافة الوحدات الإدارية وتشمل المحاور الرئيسية وترحيل المكبات العشوائية، مبيناً أنّه ضمن الحملة نفذت المديرية أعمال تنظيف مدخل مدينة اللاذقية وأوتستراد الجامعة والكورنيش الغربي وشارع المغرب العربي وأوتستراد الثورة والطريق من دوار رأس الشمرا باتجاه مشقيتا إضافة إلى الأعمال الدورية في الأحياء.

وأكّد أن الورشات تتابع أعمالها في بلديات فديو وديروتان القرداحة وكرسانا والقنجرة وأم الطيور وحميميم وبرج إسلام وزغرين وطريق القرداحة والشير وطريق المراسم ومدينة الحفة، إضافة إلى استمرار الأعمال اليومية في كافة الوحدات الإدارية ومجالس المدن.

خلال لقائه مجلس مدينة اللاذقية وكوادره طلب محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم من مجلس المدينة تكثيف الاهتمام المستمر بخدمات الأحياء والأسواق ونظافتها العامة وضرورة إيجاد لجان محلية من كل سوق في المدينة لمتابعة الواقع الخدمي في الأسواق، لاسيما ما يتعلق منها بالنظافة وتنظيمها بالتنسيق مع المديريات المعنية في المجلس وأكد المحافظ استمرار عمل المديريات الخدمية خلال أيام العطلة ووضع برامج مناوبة في كل الدوائر ومتابعة واقع الأحياء واحتياجاتها، ولفت إلى واقع عدد من الشوارع التي تحتاج إلى اعمال صيانة وتعشيب وتتطلب اهتماماً اكبر من مديريات مجلس المدينة وضرورة تعزيز عمل شعبة الحدائق ووضع خطة للنهوض فيها على مستوى المدينة.