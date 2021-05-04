كورونا: أكثر من ثلاثة ملايين وفاة حول العالم وأرقام الهند تثير الرعب

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من ثلاثة ملايين و224 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 154104536 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 3224837 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 131422582 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 591466 حالة وفاة من أصل 33221739 إصابة تليها الهند مع تسجيل 222383 حالة وفاة من أصل 20275543 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 408622 حالة وفاة من أصل 14779529 إصابة.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوزالـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء: “تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408”.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.