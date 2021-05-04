لقاءان حاسمان لمعرفة هوية الصاعدين للدوري الممتاز

يسدل الستار ظهر اليوم الثلاثاء على منافسات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، بإقامة مباراتي الإياب من الدور الحاسم المؤهل للدوري الممتاز حيث يواجه المحافظة ضيفه فريق عفرين فيما يستقبل المجد فريق النواعير.

فعلى أرض ملعب النادي سيحاول المحافظة استغلال نتيجة التعادل بهدف لمثله ذهابا، ليضع نهاية لابتعاده عن دوري الكبار المستمر منذ ثلاثة مواسم، فالفريق يعيش نسقا تصاعديا منذ منتصف الدور الثاني والذي أثمر عن سلسلة من النتائج الإيجابية التي كانت كفيلة بوضعه على بعد خطوة من الصعود فيكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لتحقيقه.

على الضفة الأخرى يسعى عفرين لتتويج موسمه المتميز والعودة إلى الأضواء بعد غياب جاوز العقد من الزمن ، ولعل ضعف التجسيد حرم الفريق ذهابا من فوز مستحق لذلك يبدو لاعبو الأخضر مطالبين بالتعويض لتحقيق حلم جماهيرهم في حجز بطاقة الصعود.

وفي اللقاء الثاني الذي سيقام على ملعب الجلاء في دمشق سيكون المجد مطالبا بتعويض خسارته ذهابا بهدفين مقابل واحد اذا ما أراد استعادة مكانه بين فرق الممتاز ، ورغم أنه كان المرشح الأبرز لاقتلاع ورقة الصعود إلا أن الفريق الدمشقي فشل في إثبات ذلك، من جهته يبدو النواعير جاهزا لخطف التأهل من خلال الأداء الرجولي للاعبيه ورغبتهم في تحقيق عودة سريعة لدوري الكبار.

“البعث”