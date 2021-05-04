10 فوائد لـ “الخس” خاصة بمرضى السكري

يعتبر “الخس” بأنواعه المتعددة أحد أفضل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع لذلك يفضله الكثير من متبعي الحميات الغذائية، إذ يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، والفيتامينات (A، K)، لذلك ينصح به لمرضى السكري لعدة أسباب منها أن الخس يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات حيث يحتوي الكوب الواحد من الخس على حوالي 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط، بالإضافة إلى 1 إلى 2 جرام من الكربوهيدرات فقط، لذلك تقول جمعية السكري الأمريكية أن من فوائد الخس لمريض السكري عدم حاجته إلى حساب الكربوهيدرات في الخضروات غير النشوية مثل الخس. ويحتوي الخس على النترات التي تستخدم كمواد حافظة في الأطعمة، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالنترات إلى تقليل ضغط الدم وتحسين صحة الدورة الدموية بشكل عام.

كذلك التأثير على مستويات السكر في الدم حيث يعتبر “الخس” من الخضروات الآمنة ذات “المؤشر الجلاسيمي” المنخفض (سرعة امتصاص الجسم للجلوكوز من الطعام)، لذلك فهو يجنب مريض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتعزيز قوة العظام فيعتبر الخس مصدر لفيتامين(K) الذي يساعد على تقوية العظام.

أيضاً يفيد في ترطيب الجسم حيث يشكل الماء أكثر من 95٪ من تركيب الخس الخام. ونتيجة لذلك، فإن تناوله يرطب الجسم، ويحسن النظر فيعد الخس مصدراً لفيتامين “A” الذي يلعب دوراً في صحة العين، وفقاً لموقع “الطبي”. ويحسن النوم حيث تساعد مستخلصات الخس في تحفيز النوم، ويحتوي “الخس” على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في السيطرة على الالتهابات المختلفة والوقاية منها. والمساعدة في إنقاص الوزن كون “الخس” يحتوي على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم. وبالإضافة إلى تعزيز مناعة الجسم يحتوي الخس على كميات جيدة من فيتامين سي المعروف بقدرته على تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.