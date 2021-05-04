43 جناحاً جديداً للألبسة والجلديات والضيافة في سوق رمضان الخير

حلب – معن الغادري



يواصل سوق رمضان الخير الذي أقامته غرفتا التجارة والصناعة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف واتحاد الجمعيات الخيرية تقديم عروضه المخفضة على مجمل المواد والسلع الغذائية والمنظفات، ومع افتتاح أقسام جديدة للألبسة والأحذية وضيافة العيد زاد عدد زوار المعرض بشكل ملحوظ وترك انطباعاً لافتاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين نوهوا بهذه المبادرة الرمضانية والتي أسهمت برأيهم في التخفيف من حدة الأسعار والبيع بهامش ربح بسيط وأحياناً بسعر التكلفة.

وفي السياق بين الدكتور محمد رامي عبيد مدير أوقاف حلب أن هذا العمل الخيري والبيع بسعر التكلفة يؤكد على أهمية التكافل الاجتماعي، خاصة في مثل هذه الظروف، داعياً إلى تقديم المزيد من المبادرات الخيرية والتي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعينهم على تحمل أعباء المعيشة.

من جانبه بين محمد كزارة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أنه تم إضافة أقسام جديدة في المعرض بمناسبة قدوم العيد لبيع الألبسة والجلديات وضيافة العيد، وهو استكمال لما بدأناه مع افتتاح السوق بتوفير المواد والسلع الغذائية والمنظفات التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن المنتجات المعروضة تباع بسعر التكلفة دون أي قيمة ربحية.

بقي الإشارة إلى أن افتتاح أقسام جديدة للألبسة والجلديات والضيافة بمشاركة 43 عارضاً يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من السوق والذي ضم / 47/ جناحاً للمواد الغذائية الأساسية إضافة إلى المنظفات وبعض المواد التي تحتاجها الأسرة.