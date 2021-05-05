أنشطة لصقل مهارات اللغة العربية وفن التمثيل

اللاذقية – مروان حويجة

نفّذ فرع الشبيبة في اللاذقية أنشطة فنيّة وثقافية للمواهب الشابة في مجالات المسرح واللغة العربية والغناء بهدف صقل مواهبهم وقدراتهم في هذه المجالات الإبداعية، ففي المجال الفنّي وضمن خطة مكتب الأنشطة الفنيّة الفرعي وبمشاركة ثلاثين رفيقاً ورفيقة من الروابط الشبيبية أقيمت دورة “إعداد ممثل” في مقر فرع الشبيبة تضمنت مهارات التدريب الحديث على المحاكاة وسرعة البديهة والتدريبات الإيمائية على مهارات وأسس الفنون المسرحية لإعداد كوادر شبابية من الموهوبين في مجال التمثيل وتوسيع قدراتهم ودعمها، وأنجزت الدورة برنامجها التدريبي بمتابعة الرفيق أحمد القمشة رئيس مكتب الفنون الفرعي وبتدريب الرفيق الفنان المسرحي نضال عديرة وتميّزت الدورة بمحتوى تدريبي غني تفاعل معه الرفاق والرفيقات الشباب المشاركون.

وكان مكتب الأنشطة الفنيّة الفرعي استكمل فعاليات دورة “إعداد ممثل” للرفاق المهتمين بالعمل المسرحي بمجموعة من التدريبات الإيمائية والأدائية بمتابعة وإشراف الرفيق نبيل يوسف عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة المشرف على أعمال الفرع حيث اطلع على المحطات والفقرات التدريبية المعتمدة في الدورة لرفع قدرات ومهارات المشاركين بما يحقق هدفها في إعداد ممثلين يساهمون في إغناء الحركة الفنية الشبيبية.

وضمن خطة عمله ونشاطه أطلق مكتب الأنشطة الفنية الفرعي مبادرة “يلّا نغني” انطلاقاً من أهمية الموسيقا وأثرها في الفرد والمجتمع وذلك في مجال من الروابط الشبيبية. وفي المجال الثقافي أعلن فرع الشبيبة في اللاذقية أسماء الرفاق الناجحين في المقابلة الشفهية لمسابقة لسان الضاد والمتأهلين إلى المستوى المركزي.

وتوجهت قيادة فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة بالتهنئة للرفاق الفائزين الذين يستعدون لمتابعة المرحلة القادمة من المسابقة وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز الرفاق والرفيقات حسب تسلسل نتائج الاختبارات الشفهية والكتابية: شهد لويبة- آية سعيد- لارا فاضل- جودي غميرة- جوري نداف- خليل عجيب.