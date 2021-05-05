العالم ينفق 157 مليار دولار على لقاحات كورونا حتى 2025

من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على لقاحات «كوفيد-19» إلى 157 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعاً ببرامج التطعيم الجماعية الجارية، الجرعات المعززة المتوقعة كل عامين، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة البيانات الصحية الأمريكية «IQVIA».

وتوقعت الشركة التي توفر بيانات وتحليلات لصناعة الرعاية الصحية، أن يتم تطعيم 70% من سكان العالم بالوجبة الأولى للقاح بحلول نهاية عام 2022. ومن المرجح أن يتبع ذلك تطعيمات معززة كل عامين، بناءً على البيانات الحالية حول مدة تأثير اللقاحات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال أن تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة في غضون 12 شهراً بعد تلقي الأشخاص أول لقاح كامل ضد فيروس كورونا. وهو ما قالته أيضاً شركة «فايزر» إحدى الشركات المصنعة للقاح.

وبحسب موراي أيتكين، نائب رئيس شركة IQVIA، من المتوقع أن يصل الإنفاق على اللقاحات إلى أعلى مستوياته هذا العام عند 54 مليار دولار مع حملات التطعيم الضخمة الجارية في جميع أنحاء العالم. وسينخفض بعد ذلك إلى 11 مليار دولار في عام 2025، حيث ستؤدي المنافسة المتزايدة وحجم اللقاحات إلى انخفاض الأسعار.