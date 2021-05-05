” بدل العيد” يفوق المئة ألف في مدينة الإنتاج والرخص

حلب – محمد ديب بظت

تعرض الستاندات خلف واجهات المحلات التجارية مختلف الألوان والأصناف والعلامات التجارية من ملابس أو أحذية، وتعكس قصاصة الأسعار التي تتوسط منتج ما، صعوبة اقتنائه في ظل التناسب العكسي بين مردود المواطن وأسعار الملبوسات.

وترسم جل الشفاه ابتسامة الاستنكار والتعجب من أسعار ملبوسات الأطفال والنساء والرجال على حد سواء في أسواق حلب الرئيسية للملبوسات كالتلل والعزيزية والفرقان وسيف الدولة، فالمدينة صاحبة صيت الرخص في منتجات الألبسة والأحذية صارت تعاني من ارتفاع أسعار تلك المنتجات والناجم أصلاً عن غلاء المواد الأساسية لعملية التصنيع.

ومع اقتراب عيد الفطر الذي يعد أحد أهم مواسم البيع، يشرح العديد من المواطنين الصعوبات التي تواجههم في ابتياع ملابس لأطفالهم وتجهيز كسوتهم على أقل تقدير، كون غلاء الأسعار فرض على العوائل شطب احتياجات من هم أكبر سناً مقابل تأمين مسلتزمات الشرائح العمرية الأصغر.

هذا ويشير البعض إلى أن تجهيز الطفل الواحد يحتاج إلى ما يقل عن مئة وخمسين ألفاً، على اعتبار أن أسعار ” البنطلونات” قد تجاوز عتبة الثلاثين ألفاً، وذات الأمر ينطبق على القمصان، في حين تصل أسعار الأحذية إلى ما يفوق الأربعين ألفاً، وسط عجز الرواتب عن تغطية تلك النفقات.

أصحاب المحلات التجارية عزوا سبب الغلاء إلى عدة عوامل، بداية من العملية الإنتاجية وصولاً إلى المعاملات التجارية بين الباعة والمستهلك التي أشبه ما تكون بسلسلة لا يمكن إغفال أي منها، حيث إن المستلزمات الأولية لعملية تصنيع مادة معينة عادة ما تكون متأثرة بسعر الصرف، وأجور النقل ثم تأتي أجور العاملين وتشغيل الماكينات وتكاليف الخياطة، كل هذا يدخل ضمن الحسابات، وبالتالي تظهر المنتجات على هذه الشاكلة من الغلاء بل ضمن الصورة الطبيعية إذا ما قورنت بتكاليف الإنتاج.

وفي السياق ذاته، لا تسعف البسطات والتي تنتشر بكثرة مع اقتراب عيد الفطر المواطنين في الحصول على سعر يقل عن المحلات، لأن السلع المتواجدة ضمن البسطات توازي أو تكاد تفوق الأسعار في محلات البيع الرئيسية.

وبالنسبة إلى سوق “الفقراء”، أي البالة، فإنه متأثر بما يفرضه سعر الصرف وأجور النقل وأجارات المحلات، وباتت البضائع المعلقة على الجدران شبيهة بتعليق آمال المواطن الباحث عن اقتناء “بدل العيد”.