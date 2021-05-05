بغداد للناتو: لا نحتاج إلى أي قوة قتالية في العراق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تحتاج إلى أي قوة قتالية على أراضيها، وما تحتاجه هو الاستشارة والتدريب ورفع قدرات قواتها القتالية.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي خلال استقباله رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، أن “الجانبين بحثا التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي قوله، إن “انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه”. وأكد “عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق”، وأشار إلى حاجة بلاده “للتدريب والمشورة ورفع قدرات قواتها القتالية، ولا تحتاج إلى أي قوة قتالية أجنبية”.

من جانبه أشار الأدميرال رول، إلى أن “بعثة الناتو في العراق غير قتالية، وتساعد وتساهم في رفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة”.

وبحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، مع وفد أمريكي، انسحاب “القوات الأمريكية المقاتلة” من العراق.

ميدانياً، بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى” مضيفا “إن العملية شملت تفتيش قرى طوله باش وسبيعيه وساير ومير قاسم التابعة للقضاء”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية.