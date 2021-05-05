فعالية أدبية للبيارق الثقافية

طرطوس – محمد محمود

فعالية أدبية أطلقها ملتقى البيارق الثقافية في طرطوس، حملت عنوان “جئنا نبايعك يا قائد الوطن”، وذلك ضمن استعدادات وتحضيرات العملية الانتخابية، وبمناسبة عيد الشهداء، الفعالية شارك فيها 30 شاعراً وشاعرة من محافظات (طرطوس- اللاذقية- حمص).

الشاعرة زينب نوفل أمينة الملتقى أكدت لـ”البعث” أن الترحم على الشهداء يكون من خلال متابعة مسيرة الثقافة، وتقديم مسيرتهم من خلال الكلمة، واليوم جئنا لنبايع قائد الوطن بكلماتنا وحروفنا.

المشاركات التي تم تقديمها تضمنت قصائد مختلفة منها وطنية- ووجدانية، حيث تحدث الشاعر علي يوسف ميهوب أن اجتماع الشعراء هو اتحاد الكلمة لتقديم المميز دائماً للوطن، وتوحيد صفوفنا كأدباء مطلوب وضروري بعد كل التضحيات التي قدمها شهداء وطننا، بدوره الشاعر جاسم الحسن قدم قصيدة حملت عنوان أم الشهيد، تحدثت عن عظمة تلك الأم التي قدمت فلذة كبدها فداء للوطن، وقصيدة أخرى لسورية وقائدها. كما كان هناك مشاركات أدبية وشعرية أخرى حملت كلمات ووجدانيات معبرة في الملتقى.