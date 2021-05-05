في ذكرى عيد الشهداء.. السوريون أكثر عزماً وإصراراً في مواجهة المحتلين وأدواتهم

دمشق – البعث:

بمناسبة عيد الشهداء،أكدت النقابات والمنظمات الشعبية والمهنية أن السوريين ماضون بالسير على نفس الطريق طريق الشهادة دفاعاً عن وحدة سورية واستقلالها، وكما روى شهداء ستة أيار ساحة المرجة دفاعاً عن عروبة سورية في مواجهة الغازي العثماني هاهم أحفادهم اليوم يسطرون أروع البطولات في مواجهة الإرهاب التكفيري وأدواته الإجرامية مقدمين دماءهم على محراب حرية وطنهم ومنعته واستقلاله، وفي السياق:

فقد أصدرت نقابة المحامين بيانا بمناسبة عيد الشهداء جاء فيه: يشارك محامو سورية أبناء الشعب احتفالاتهم بعيد الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر عيد الشرف والاباء والكرامة والعزة والتضحية والوفاء لمن ضحوا بدمائهم الطاهرة لنحيى ولتبقى راية الوطن حرة خفاقة وأرضه طاهرة مقدسة . إن الاحتفال بالعيد هو تأكيد من جماهير شعبنا على مواصلة درب النضال والتضحية الذي خطه الاباء والاجداد بدمائهم الذكية وهم يقارعون الاستعمار العثماني وبعده الانتداب الفرنسي والاحتلال الاسرائيلي ومنذ احد عشر عاما يتابع الشعب العربي السوري مسيرة الشهادة وهو يقاوم مختلف اشكال الاستعمار رافضا مختلف أشكال الوصاية والهيمنة مؤكدا على تمسكهم بحرية قراره السياسي ونهجه المقاوم وحقوقه المشروعة وطهارة ارضه لتستمر قوافل الشهداء التي روت بدمائها الطاهرة ارض الوطن لتتفتح ورود الحرية والنصر. تمر الذكرى اليوم على وقع الانتصارات المتتالية لجيشنا العربي السوري وهو يواجه شذاذ الآفاق وإرهابيي العالم ومن يقف خلفهم من الدول الاستعمارية والامبريالية العالمية وربيبتها اسرائيل ودول الرجعية العربية وهي الشكل الجديد للاستعمار القديم ومخططاته ولكن بأشكال وأهداف ومسميات جديدة انتصارات غيرت مجريات الأحداث في منطقتنا العربية والعالم وأسقطت المشاريع الاستعمارية والتي تحققت بفضل الدماء الطاهرة التي حمت الوطن من أشرس عدو وصنعت إعجازا لم يسبق أن صنعه شعب والذي سيخلده التاريخ بأحرف من ذهب . إن مجلس النقابة وفي هذه المناسبة يوجه تحية اجلال واكبار لأرواح شهدائنا الابرار ولرجال الجيش العربي السوري الذي يصنع المعجزات ويكرس قيم الشهادة والشكر والتقدير والعرفان لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد وكل عام ووطننا الحبيب بخير.

وذكرت نقابة الفنانين في بيانها أن عيد الشهداء يختلف عن غيره فهو عيد انبل الناس واكرمهم واشجعهم وخلال الاعوام الماضية من الحرب الارهابية كان حاضرا في اذهان السوريين وهم يقدمون قوافل الشهداء التي روت دمائهم الطاهرة ارض الوطن في مواجهة ارهابيي العالم وشذاذ الافاق دماء طهرت هذه الارض من رجسهم وأنبتهم ازهار الحرية وصنعت انتصارا لم يعرفه العالم من قبل انتصار أكد من خلاله السوريين لكل من تامر على وطتهم ان سلاح الحق والايمان بعدالة القضية اقوى من اي سلاح ومن يمتلك الارادة الصادقة وحب الوطن والقائد فالنصر حليفه بكل تأكيد. واضافت النقابة في بيانها سنبقى أوفياء لدماء شهدائنا الطاهرة وسنعمل على تخليدها من خلال أعمالنا الفنية التي سنركز فيها على وفائهم وكرمهم لوطنهم وقدسية ترابه وضرورة متابعة مسيرة الشهادة مؤكدة ان النصر قريب بفضل انجازات الجيش العربي السورية والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد .

وأكدت جمعية “سوا ” التعاونية لدعم ورعاية أسر الشهداء والجرحى أن عيد الشهداء مناسبة نجدد فيها تمسكنا بمعاني وقيم الشهادة ولنستلهم معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن وعزته وكرامته ولنعاهد شهداؤنا أننا على الدرب سائرون لتحقيق المزيد من الانتصارات وتطهير كل شبر من رجس الارهاب ولنحافظ على ارض الوطن طاهرة ولنؤكد للأخرين ان سورية كانت ومازالت الحصن المنيع ومولد الابطال والشجعان .

لقد حظيت الشهادة والشهداء كل الدعم والرعاية من القيادة السياسية وعلى راسها السيد الرئيس بشار الاسد على مختلف الصعد فلا يكاد يمر يوما الا وهناك عطاء من سيادته لأسر الشهداء واليوم بفضل هذا الدعم والرعاية غدت سورية من الدول الرائدة في المنطقة لجهة تقديس الشهادة والشهداء وتخليد ذكراهم.