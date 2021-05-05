في عيد الشهداء… طرطوس تكرم عدداً من أسر الشهداء

طرطوس-وائل علي

كرمت دائرة الشهداء والمفقودين والجرحى في محافظة طرطوس بالتعاون مع غرفة الزراعة في ذكرى السادس من أيار – عيد الشهداء – عدداً من أسر الشهداء ضمن حفل تكريمي في قاعة مجلس المحافظة حضره الرفيق أمين فرع الحزب د.محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، تخلله كلمة ذوي الشهداء ألقتها زوجة الشهيد العميد إياد غانم السيدة غنوة حسن وكلمة رئيس غرفة الزراعة هيثم ضيعة، أشادوا فيها بعظمة ومعاني الشهادة والشهداء. كما تم عرض فيلم وثائقي حول بطولات الجيش العربي السوري وافتتاح معرض فني للطالبة أليسار رماح جعفر ضم ثلاثين لوحة لشهداء الوطن.