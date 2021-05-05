ماذا يفعل كوب من الخضراوات الورقية في القلب

توصلت دراسة صادرة عن جامعة إديث كوان بأستراليا، إلى أن كوباً واحداً يحتوي على عصير الخضراوات الورقية الخضراء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، طبقاً لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس. وأوضح الباحثون أن تناول كوب واحد فقط من الخضراوات الغنية بالنترات كل يوم، يحميك من التعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، نظراً لأن تناول كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات بانتظام، مثل الخضر الورقية والشمندر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم، يجعلهم أقل عرضة للإصابة بعد سنوات عديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم ، حيث تودي بحياة 17.9 مليون شخص كل عام. وفحص الباحثون بيانات من أكثر من 50000 شخص على مدار 23 عاماً، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الخضراوات الغنية بالنترات انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنحو 2.5 ملم زئبقي وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 12 إلى 26%.

وأكد الباحثون أن تحديد الحميات الغذائية للوقاية من أمراض القلب كان من أهم الخطوات، حيث أظهرت النتائج أنه بمجرد تناول كوب واحد من الخضار النيئة (أو نصف كوب من الخضار المطبوخة) الغنية بالنترات كل يوم، يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. وأوضحت الدراسة أن الخضراوات الورقية ساهمت في خفض خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي بنسبة 26%، وهو نوع من أمراض القلب يتميز بضيق الأوعية الدموية في الساقين، بالإضافة إلى خفض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب. وأشارت الدراسة أن الكمية المثلى من الخضار الغنية بالنترات كانت كوباً واحداً في اليوم، ولا يبدو أن تناول أكثر من ذلك لا يعطي أي فوائد إضافية.