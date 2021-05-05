محادثات فيينا.. نقطة جذب وقوة لإيران

هيفاء علي

عاد فريق التفاوض الإيراني إلى فيينا في 26 نيسان الفائت بقيادة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، وبدأت لعبة الظل مع الإيرانيين، الذين يتفاوضون مع مجموعة 4+1 التي تضم كلاً من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، ولكن ليس مباشرة مع الولايات المتحدة، بل يوجد وفد أمريكي في فيينا، لكنه يتحدث فقط مع الأوروبيين.

تبدأ مسرحية الظل عندما تعرف كل طاولة في فيينا خطوط إيران الحمراء إما العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الأولية، كما تم الاتفاق عليها في فيينا في عام 2015 ثم صادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو لا شيء. .

كان على عراقجي التحدث مرة أخرى حول هذا الموضوع للتأكيد على أن طهران ستغادر المحادثات إذا اتجهوا نحو “التنمر”، معتبراً هذا الأمر مضيعة للوقت. هو لم يكن متفائلاً ولا متشائماً، لكنه لا يزال إيجابياً بحذر، على الأقل في الأماكن العامة: “نحن لا نشعر بخيبة أمل وسنقوم بعملنا، مواقفنا واضحة جداً وحازمة. يجب رفع العقوبات والتحقق من إزالتها وبعد ذلك يجب أن تعود إيران إلى التزاماتها”.

لذلك، على الأقل من الناحية النظرية، لا يزال الجدل قائماً حيث أشار عراقجي إلى وجود نوعين من العقوبات الأمريكية ضد إيران: الأول، العقوبات المصنفة أو ما يسمى العقوبات الجزئية، مثل النفط، والبنوك والتأمين، والعقوبات البحرية والبتروكيمائية والبناء والسيارات. وثانياً، العقوبات المفروضة على الأشخاص.

والعقوبات الثانية هي السؤال الرئيسي، اذ لا يوجد أي ضمان على الإطلاق بأن الكونغرس الأمريكي سيرفع معظم أو حتى جزء كبير من هذه العقوبات. الجميع في واشنطن يعرف ذلك، والوفد الأمريكي يعرف ذلك.

عندما تقول وزارة الخارجية الإيرانية، على سبيل المثال، إنه تم التوصل إلى اتفاق على 60٪ أو 70٪ ، فهذا رمز لرفع العقوبات الجزئية. وعندما يتعلق الأمر بـ “الثانية”، يجب أن يكون عراقجي ديناميكياً: “هناك قضايا معقدة في هذا المجال ندرسها”. ويأخذ هذا في الاعتبار الخطوط الحمراء غير القابلة للتفاوض التي وضعها قائد الثورة الإيرانية نفسه.

ولكن هناك أيضاً لعبة ظل إضافية، فقد أبلغت المخابرات الإسرائيلية مجلس الوزراء الأمني بالفعل أنه سيتم بالتأكيد التوصل إلى اتفاق في فيينا، ما يعني بالفعل بناء قصة صفقة ناجحة على أنها انتصار في السياسة الخارجية من قبل إدارة بايدن- هاريس . في غضون ذلك، تستمر الدبلوماسية الإيرانية في العمل بأقصى سرعة، تحت عنوان لا مزيد من العقوبات الأمريكية، وعند إزالتها فقط ستعود إيران إلى “التزاماتها النووية”.

ما لا يمكن لأي لاعب في لعبة الظل هذه الاعتراف به هو أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يتضاءل في مواجهة القضية الحقيقية، وهي قوة الصواريخ الإيرانية. وخلال مفاوضات 2015 الأولية في فيينا، فعل أوباما-بايدن كل ما في وسعهما لإدراج الصواريخ في الصفقة، ولكن دون جدوى، فكل حبة رمل في صحراء النقب تعرف أن الكيان الإسرائيلي لا يوفر جهداً للحفاظ على أسبقية أسلحته في الشرق الأوسط.

وهنا من الضرورة بمكان التذكير أنه عندما أرسلت طهران عمداً وابلاً من صواريخها القديمة “فتح 313” إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق ، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في 2020، انقطعت الرادارات الأمريكية. وبالتالي تعتبر تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية كرادع استراتيجي من الدرجة الأولى، هي مسرحية الظل التي تجعل فيينا نقطة جذب، وتجعل إيران في موقع القوة.