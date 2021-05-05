مشروع جريح الوطن: تحديد آلية سريعة لتنفيذ قرار منح جرحى قوات الدفاع الشعبي تعويضاً شهرياً

يعمل مشروع جريح الوطن على تحديد آلية سريعة لتنفيذ القرار المتضمن منح جرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي ممن نسبة عجزهم ما بين 40 و69 بالمئة تعويضا شهريا لمدة عشر سنوات محققا بذلك خطوات أعمق ضمن استراتيجيته لدعم الجرحى ومستكملا مصفوفة التعويض المالي لكل جرحى القوات الرديفة.

وجاء في بيان نشر على موقع المشروع الالكتروني أنه تم خلال المرحلة الأولى منح تعويضات شهرية لجرحى العجز الكلي من القوات الرديفة تبع ذلك تعويضات لجرحى العجز الجزئي حتى نسبة 70 بالمئة واليوم تم إكمال نسب العجز وصولا إلى نسبة الـ 40 بالمئة.

ووفق البيان فإن الجرحى ممن نسبة عجزهم أقل من 40 بالمئة يتمتعون بقدرة جسدية تسمح لهم بمزاولة جميع الأعمال والمهن مبينا أن مشروع جريح الوطن يقدم فرص عمل لهذه الشريحة في مجالات متعددة.