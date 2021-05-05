وزارة الصحة تطلق منصة إلكترونية خاصة لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي التطعيم ضد كوفيد19

أطلقت وزارة الصحة منصة إلكترونية خاصة لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي التطعيم ضد كوفيد19.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين بتلقي التطعيم التسجيل الآن على المنصة على موقعها الالكتروني والمتضمنة جميع التعليمات والتفاصيل المطلوبة وانتظار الدور مؤكدة اهمية تلقي التطعيم ضد كوفيد19 للمشاركة في حماية المجتمع.

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن اللقاح ليس إلزامياً لكن يوصى به بشدة فلن يكون أحد بمأمن من الفيروس حتى ينعم الجميع بالأمان موضحة أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين الصحيين والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص فوق الـ 55 عاما.

رابط المنصة: http://covid19.moh.gov.sy