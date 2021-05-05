٣,٥ مليار ليرة لإعادة تأهيل وتجهيز واستثمار فندق بادية الشام

دمشق – عبد الرحمن جاويش

وقعت وزارة السياحة عقد إعادة تأهيل وتجهيز واستثمار فندق بادية الشام في محافظة دير الزور, من سوية أربع نجوم حيث تبلغ مدة الاستثمار ١٥ عاماً كحد أدنى، في حين تبلغ مدة التأهيل والتجهيز عاماً واحداً، وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية ٣,٥ مليار ليرة سورية ببدل استثمار سنوي ١٢% مع حد أدنى وسطي يتجاوز ١١٥ مليون ليرة سورية سنوياً.

مصدر في وزارة السياحة ذكر أن الفندق يتألف من: ٤٨ غرفة، ٥ أجنحة، ثلاث نقاط إطعام، صالة متعددة الاستعمالات، بار، مسبح مع مطعم، مصبغة، مواقف خدمة للسيارات، وبنغالوهات بمعدل 16 غرفة.