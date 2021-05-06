“السياحة” تشدد المراقبة على اشتراطات المنشآت

دمشق – عبد الرحمن جاويش

عممت وزارة السياحة على مديرياتها في المحافظات الاشــتراطــات الخاصة بالفترة من تاريخ 12/5/2021 وحتى 16/5/2021 والمتضمنة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية، والتأكيد على الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، والدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، والتعميم على المنشآت السياحية المرخصة الالتزام بالاشتراطات.

وذكر معاون وزير السياحة غياث الفراح لـ”لبعث” أن نسبة الإشغال المسموحة 80% في منشآت الإقامة، و50% في منشآت الإطعام المغلقة، و60% في منشآت الإطعام المفتوحة الصيفية، وأشار إلى أنه بالنسبة للمناسبات الاجتماعية “أعراس خطبة” يجب أن يكون الالتزام بنسبة إشغال قصوى 40% في الصالات المغلقة، ونسبة إشغال 50% في الصالات المفتوحة، إضافة للاستمرار بمنع إقامة الحفلات الفنية ذات الطابع الجماهيري.

وبين معاون وزير السياحة أن الدليل الإرشادي، يتضمن التزام المطاعم السياحية سواء كانت منشأة مستقلة أو مرفق داخل المنشأة الفندقية التي لديها صالات طعام، بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواردة في التعميم الصادر عن وزارة السياحة، وضرورة ارتداء العاملين ومقدمي الخدمات فيها للكمامات، ويشتمل الدليل على تقيد المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن مديرية الرقابة والجودة بالوزارة.