المفتي سلواية لـ “البعث”: ممارسة الحق الانتخابي واجب شرعي على كل مواطن

اللاذقية – مروان حويجة:

أكّد مفتي محافظة اللاذقية الشيخ زكريا سلواية أن المشاركة في ممارسة الحق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية هو واجب شرعي ووطني على كل مواطن، وأضاف لـ “البعث”: إن السلبية لا تصنع ولا تبني وطناً، والانتخابات حقّ وواجب، وعلى كلّ مواطن أن يختار من يثق بقدرته على إدارة البلاد ومن يثق بقدرته وبغيريته على هذه البلاد ويثق بحسن انتمائه إلى هذه البلاد.

وأكد سلواية أن المشاركة في الانتخابات، بوصفها استحقاقاً وطنياً دستورياً، حق لكل مواطن وواجب على كل مواطن أن يمارس دوره وحقّه في هذه الانتخابات وأن يدلي بصوته وأن يختار من يثق بقدرته وبكفاءته وانتمائه ليقود البلاد ويأخذها إلى شاطئ الأمان، وأضاف: إذا كنّأ فيما مضى بحاجة إلى الإدلاء بأصواتنا وممارسة حقّنا الانتخابي فاليوم نحن أشدّ ما نكون ونحتاج إلى هذا الحق والواجب في ظل التحديات التي تواجه بلدنا الحبيب، فالحرب طاحنة والمؤامرة كبيرة وأكبر مما التصوّر، والأعداء دبّروا وخططوا ونفّذوا ولذلك لا يستطيع إلا من يمتلك الحكمة والقوة والشجاعة والرجولة والجرأة والسداد على قيادة البلاد وإنقاذها من هذه الحرب الظالمة.

وتابع سلواية: لذلك نهزّ ضمائر السوريين لأن يمارسوا حقهم وواجبهم في انتخاب رئيسهم لتعزيز صمود الوطن وانتصاره وبنائه، مؤكداً أن الانتخابات استحقاق وطني دستوري حضاري ينجزه الشعب السوري المتمسك بسورية القوية والمصرّ على ممارسة حقّه وواجبه في الإدلاء بصوته تعبيراً عن إرادته القوية في تعزيز بنيان وطنه والوقوف في وجه المؤامرة التي تستهدف سورية.