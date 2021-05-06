تخصيص /19150/ هكتار لزراعة المحاصيل العلفية

حلب – معن الغادري

أوصت اللجنة الزراعية الفرعية بزيادة المساحات لزراعة المحاصيل العلفية للموسم الحالي خصوصاً للذرة الصفراء وفول الصويا، وضرورة استثمار المساحات المتوفرة لزراعة الذرة التكثيفية على مساحة 19150 هكتاراً.

وبين محافظ حلب حسين دياب خلال اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية أهمية الزراعات العلفية لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية والحد من الاستيراد، إلى جانب تفعيل مجفف الذرة في دير حافر، لافتاً إلى ضرورة إيجاد بدائل للمساحات غير المزروعة في خطة المحافظة، وإدخال فول الصويا كمحصول علفي لزراعة ألف هكتار في حال توفر البذار.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على زيادة الزراعات الصيفية والقطن والبطاطا، وزيادة المحاصيل العلفية والخضار والفواكه.